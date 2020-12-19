شوقي: الامتحانات التجريبية حققت نجاحا مبهرا والحديث عن التسريب مهاترات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي حققت نجاحا مبهرا، مشيرا إلى أن الحديث عن تسريب الامتحانات مهاترات وتفاهات، موضحا أن هذه الامتحانات تجريبية وتدريبية للطلاب لكيفية التعامل مع الامتحانات الإلكترونية.

شوقي: 95% من طلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية أدوا الامتحانات حتى الآن

وقال شوقي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن 95% من طلاب الصف الأول الثانوى بجميع المدارس على مستوى الجمهورية أدوا الامتحانات حتى الآن، مؤكدا أن الامتحانات التجريبية هدفها تعليم الطلاب على كيفية التعامل مع التابلت وحل الامتحانات إلكترونيا، والتعرف على شكل الأسئلة الجديد، إضافة إلى حل أى مشكلات تقنية خلال سير العملية الامتحانية.

وزير التربية والتعليم: الامتحانات الإلكترونية ستقضي نهائيا على الغش الإلكتروني

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جميع الطلاب في الصف الأول الثانوي حريصون على الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية ستعمل على القضاء نهائيا على تداول أسئلة الامتحانات علي السوشيال ميديا والغش الإلكتروني.

شوقي: جائحة فيروس كورونا لن تؤثر على مواعيد امتحانات الترم الأول

وأشار شوقي، إلى أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تؤثر على مواعيد إجراء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، موضحا أن امتحانات الثانوية ستعقد إلكترونيا هذا العام لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

شوقي: جميع اللجان سيتم تعقيمها قبل بداية الامتحانات بشكل يومي

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات بشكل يومي، كما سيتم قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين والمراقبين والقائمين على الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز لجان احتياطية بكل محافظات مصر، تحسبا لإغلاق أي لجنة يكتشف داخلها حالات مشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا.

يذكر أن نحو ما يقرب من 650 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي، أدوا الامتحان التجريبي الإلكتروني فى مادتي الفيزياء والفلسفة، دون حدوث أي مشكلات تقنية تخص الانترنت.