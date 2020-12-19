مصدر: النائب العام الليبي يعتزم التحقيق في "غرق الأطفال المصريين"

كشف مصدر ليبي، لـ"الوطن"، عن اعتزام مكتب النائب العام الليبي فتح تحقيق في ملف الهجرة غير الشرعية بعد حادث العثور على جثث أطفال مصريين قذفتهم مياه البحر إلى السواحل الليبية.

وأضاف المصدر أن مكتب النائب العام والمحامي العام في الدولة الليبية يعيران هذا الملف أهمية قصوى، حيث أجريا اتصالات مع وكيل النائب العام المسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية في المنطقة الغربية.

كاتب صحفي ليبي: الحادث يشغل الليبيين

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي الليبي إبراهيم بلقاسم، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "الحادث له تأثير نفسي كبير على الليبيين وليس المسؤولين فقط، وبات ملف الهجرة غير الشرعية له أهمية كبيرة لمتابعته من ناحية إنسانية بحتة قبل أي شيء آخر".

وأضاف: "هناك تأثر كبير جدًا لدى الليبيين مما حدث، الآن هناك حملة لملاحقة المهربين غير الشرعيين للقبض على الضالع في هذه الجريمة، ومديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية أولوا هذا الحادث أهمية كبيرة".

وتابع: "الحادث أخذ زخمًا واهتمامًا لأبعد الحدود"، مشيرًا إلى قيام حملات كبيرة خلال الفترة الماضية لملاحقة مهربي البشر".

مسؤول: نقل الأطفال لمصر سيتم عبر تونس

وكانت مياه البحر قذفت إلى السواحل الليبية جثث 4 أطفال كانوا على متن مركب للهجرة غير الشرعية وغرقت خلال محاولة الوصول إلى إيطاليا.

وقالت مصادر ليبية، لـ"الوطن"، إنه سيتم تسليم جثامين الأطفال المصريين إلى السلطات المصرية من خلال منفذ رأس جدير ليتم نقلهم إلى مصر عبر الأجواء التونسية.

وذكر مسئولون بالهلال الأحمر الليبي، إن المركب الذي غرق كان يقل نحو 30 مهاجرًا غير شرعي، وأن المياه قذفت بجثث 5 تقريبًا بينهم الأطفال الأربعة بينما لا يزال مصير الباقين غامضًا.

استمرار نزيف ضحايا الهجرة غير الشرعية

ويعد حادث المركب الأخير حلقة مأساوية جديدة في قضايا وحوادث الهجرة غير الشرعية التي تتكرر في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تصاعدت بسبب الفوضى والفراغ الأمني الذي خلفته الاضطرابات السياسية.

ويأتي هذا في وقت صرح مصدر مسؤول بالبحرية الليبية لـ"الوطن" بأنه تم رصد مركب آخر لمهاجرين غير شرعيين تحركوا من عند سواحل بنغازي وعلى متنهم مصريين.