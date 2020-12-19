تخفيف شروط الإسكان بديل العشوائيات بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تخفيف إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديل العشوائيات في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال فودة، إن المواطنين بدأوا في إزالة منازلهم العشوائية بمنطقة الرويسات، وعند الانتهاء من ذلك يتوجه إلى مجلس المدينة ويستكمل باقي الأوراق ويتسلم على الفور الوحدة الحديدة كاملة التشطيب.

وأضاف أنه جرى تسليم شقق لنحو أكثر من 180 حالة حتى الآن من إجمالي الوحدات التي جري بنائها عن طريق صندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن إجمالي الوحدات 406 شقق كاملة المرافق المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، ويقوم بالمواطنين عقب استلام الوحدات بتركيب العدادات ودفع إيجار رمزي لهذه الوحدات.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة سرعة إزالة البيوت العشوائية الموجودة في الرويسات، واستلام الوحدات السكنية الجديدة.

وصرح المحافظ بأن المجلس التنفيذي للمحافظة الذي انعقد الأسبوع الماضي، وافق على تعديل بعض البنود والضوابط الخاصة بالتقدم لطلب وحدات سكنية بديلة بالمناطق السكنية العشوائية «الرويسات»، مشيرا إلى تعديل بعض الشروط الصعبة والتي تعيق التقدم بطلبات لتلك الوحدات السكنية بهدف التسهيل على المواطنين.

ومن أبرز الشروط التي جري تعديلها، شرط ان يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظة يثبت المواطن ذلك بأي طريقة من الطرق مثل أي عمل خاص من خلال التأمينات أو إثبات التحاق أبنائه بأي مدرسة من مدارس المحافظة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فيما يخص المستندات الدالة علي تمتع المواطن بالجنسية المصرية فإنه يتم إثباتها بصورة بطاقة الرقم القومي والاكتفاء بموافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء" طبقاً للتعاقد على الإسكان الاقتصادي"، وجري الغاء بند "الا يكون المتقدم من العاملين بالدولة هو أو زوجته " حكومة، قطاع عام، إدارات مركزية، شرطة او قوات مسلحة، خدمات بالمحافظة".

وبالنسبة لشرط إلا يكون المتقدم قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية سواء بالتقنين أو غيرها من الطرق او باي طريقة وكذلك الا يكون قد تقدم بطلب لتقنين وضع اليد بالمحافظة وفي الحالة الأخيرة يخير المتقدمين الاستمرار في تقنين وضع اليد أو الوحدة البديلة بالرويسات، بالا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له بالمحافظة من خلال التقنين بغرض السكن أو تقدم بطلب تقنين وضع اليد بالمحافظة وفي الحالة الأخيرة يخير المتقدم بين الاستمرار في تقنين وضع اليد أو الوحدة السكنية البديلة بالرويسات.