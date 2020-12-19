ظهور جثة طفل البدرشين بمصرف بعد 7 أيام من البحث

بعد 7 أيام من البحث عن جثمان طفل البدرشين الغريق، أخيرا تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، في حضور العشرات من أقاربه وجيرانه، في مشهد مؤلم تسبب في سريان حالة من الحزن بين أقارب الطفل وجيرانه، حيث أثبت التقرير الطبي أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الغرق، وقررت النيابة العامة تسليم جثمان الطفل لأسرته وصرحت بدفنه.

وانتهت رحلة البحث عن الطفل محمد، البالغ من العمر 7 سنوات، بالعثور على جثمانه في مصرف قريب من منزل أسرته، خاص بري الأراضي الزراعية، ليتبدد آخر أمل للأسرة في العثور عليه حيًا.

وبدأت جهات التحقيق في رحلة البحث عن ملابسات وفاته، للتأكد من أن الحادث ناتج عن غرق عادي، أو عن جريمة جنائية انتقامية من الطفل وأسرته.

أسرة الطفل: ليس لنا عداوات

رواية أسرة الطفل، نفت معرفتها بأسباب الحادث، مؤكدة أن جميع أفرادة الأسرة علاقتهم طيبة بجميع الجيران، ما ينفي معها شكوك الانتقام بالقتل من الطفل وأسرته، وتركت الأسرة الباب مفتوحا أمام المباحث للبحث عن أسباب الحادث، من خلال سماع روايات الجيران وغيرها من الإجراءات التي تتبعها المباحث للكشف عن أسباب الوفاة.

ومن جانبها قررت النيابة العامة تشريح جثمان الطفل، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول وفاته، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

ولم تحسم حتى الآن أسباب الوفاة، التي أصبحت من مسؤولية الطب الشرعي لبيان أسبابها رسميًا بعد أعمال التشريح.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل بمصرف مياه في قرية تابعة لمدينة الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات.