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السعودية تدين تفجيرا إرهابيا استهدف تجمعا لقراءة القرآن بأفغانستان

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الوطن
03:37 م | السبت 19 ديسمبر 2020
السعودية

السعودية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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