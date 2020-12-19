«التعليم»: على طالب الإعدادي التوجه للمدرسة حال اكتشف خطأ في الاستمارة

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه إذا اكتشف أي طالب بالصف الثالث الاعدادي خطأ في بياناته أثناء تسجيل استمارة دخول الامتحانات إلكترونيًا، ينبغي عليه أن يتوجه مباشرة إلى المدرسة المُقيد بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت أن تسجيل طلاب الشهادة الاعدادية سيتم منذ بداية العام الدراسي الحالي بشكل إلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للطلاب، على عكس ما كان يحدث عبر السنوات الدراسية الماضية وهو تحرير الطالب الاستمارة بخط يده، وذلك بداية من يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 ديسمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، وذلك على مستوى كافة المدارس بمحافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الغرض من الذهاب إلى المدرسة هو إجراء عملية تصحيح داخل قاعدة البيانات بالمدرسة، وذلك قبل تسجيل استمارة الامتحانات الإلكترونية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ينبغي أن يكون للطالب بريد إلكتروني رسمي خاص به حتى يتمكن من دخول الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم وتسجيل استمارة الالتحاق بالامتحانات، وإذا لم يكن لدى طالب بريد إلكتروني رسمي عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للحساب المدرسي الموحد office365.emis.gov.eg والحصول عليه.

التعليم: على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات داخل الاستمارة

وأشارت "التعليم" إلى أنه ينبغي على كافة الطلاب الالتزام الكامل بالتعليمات التي وضعتها الوزارة في استمارة التسجيل الإلكتروني، وأن الطلاب يُمكنهم حاليًا تسجيل الاستمارة من خلال دخولهم عبر الموقع التالي https://moe-register.emis.gov.eg/.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية بسرعة تسجيل طلاب الشهادة الاعدادية للاستمارات الإلكترونية، حتى يستطيعوا التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها يوم السبت الموافق 23 من الشهر القادم، كما أشارت «التعليم» إلى أن امتحانات نصف العام سيتم عقدها في مواعيدها دون تأجيل.