التعليم: اليوم الموعد الأخير لتسجيل الطلاب في مشروع «الكفاءة البدنية»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم السبت هو الموعد الأخير للطلاب من مختلف المراحل الدارسية من أجل التسجيل في المشروع القومي لرفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس، وهي المرحلة الأولى من المشروع.

وأضافت «التعليم» أنها أتاحت منذ بداية الشهر الحالي الفرصة أمام جميع الطلاب من أجل التقديم في مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية عن طريق إرسال الطلاب لفيديو دقيقتين يمارس خلالها الطالب اختبارات اللياقة البدنية التي أعلنتها الوزارة وفقًا للمرحلة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب.

«التعليم»: يجب مراعاة جودة الفيديو المُرسل

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على من يصور الطالب أثناء أداء الاختبارات أن يراعي جودة الفيديو، وأن يقوم بالتصوير من خلال زاوية صحيحة، وألا يقوم بتصوير سباقات الجري والمشي، على أن يؤدي الطالب كل الاختبارات وهو مرتديًا الزي الرياضي.

وتابعت «التعليم» أن الطلاب يرسلوا الفيديوهات على الموقع المخصص لها التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا، ويدخل الطالب إلى الموقع عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطالب الحصول عليه عن طريق الدخول لموقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم التعليم الفني، قد أعلن عن انطلاق المشروع القومي لرفع الكفاءة البدنية للطلاب المدارس خلال مؤتمر صحفي كبير في منتصف الشهر الماضي.

«التعليم»: الهدف من المشروع استثمار وقت فراغ الطلاب

وكانت أوضحت وزارة التربية والتعليم أهداف المشروع، والتي يأتي من أهمها استثمار وقت الفراغ لدى الطلاب في أنشطة تخدم بناء الطالب والمجتمع، مع اكتساب الطالب لقوام جيد وفي نفس الوقت يقضي على السمنة، بالإضافة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب.

وأشارت «التعليم» إلى أنه من ضمن الأهداف أيضًا اكتساب الطلاب للمعلومات والمعارف الرياضية، إلى جانب التوضيح للطلاب علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المتعددة، وتابعت أن المشروع يتكون من 4 مراحل تنتهي الأولى اليوم، على أن يستمر المشروع حتى شهر إبريل القادم بحفل ختامي من أجل توزيع الجوائز.