وفاة استشاري نساء وتوليد بالمحلة الكبرى بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، وفاة الدكتور محمد عرقوب، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مبرة المحلة الكبرى، التابع للتأمين الصحي بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت نقابة الأطباء بالغربية، اليوم السبت، الطبيب الراحل، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحى بمستشفى صدر المحلة الكبرى.

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين، متمثلة في ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق في التنفس، وجرى أخذ عينة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل المستشفى، لكن تدهورت حالته الصحية، وتم وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.

وأعلن الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفرالزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، اعتماد خريطة جديدة بأماكن الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفى، في ظل الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه تم تخصيص مبنى المستشفى العام بالكامل بقدرته الاستيعابية الكاملة لمرضى فيروس كورونا كمبنى حجر صحي مع الأخد في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مع استمرار تقديم الخدمة العلاجية بمبنى مستشفى الجراحات كطوارئ لكل من قسم العظام و النساء والتوليد والجراحة.

ولفت إلى استمرار تقديم الخدمة العلاجية لكل من مرضي الكلي الصناعي وحده المبتسرين، ووحدة الحروق، وتخصيص مسارات منفصلة لكل منهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكل قسم، وتحديثها باستمرار بما يتناسب مع الواضع القائم.

جدير بالذكر أن مستشفى كفر الزيات العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد تم تحويلهما بالكامل إلى عزل لحالات كورونا خلال الموجة الأولى في شهر إبريل الماضي، وتم توزيع جميع الخدمات الصحية والغسيل الكلوي بالمستشفى على الوحدات الصحية ومستشفى إبيار المركزي، واستمرت حتى نهاية الموجة الأولى، وعادت مرة أخرى الخدمات بالمستشفى في منتصف أغسطس الماضى مع تخصيص جزء منها كعزل لحالات كورونا، حتى صدور الخريطة الجديدة المتقدمة.