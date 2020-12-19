مواصفات سيارة "هندسة طنطا" المشاركة بسباق «رالي»: 100% صناعة محلية

يشارك طلاب كلية الهندسة بقسم هندسة القوى الميكانيكية بـ«هندسة طنطا» مساء اليوم في مسابقة رالي القاهرة الثالث للسيارات الكهربائية محلية الصنع، المقرر انطلاقه مساء اليوم السبت، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي￼، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.

وقام بتصميم وتصنيع السيارة الكهربائية فريق من طلاب كلية الهندسة بقسم هندسة القوى الميكانيكية بمكونات محلية وذات مواصفات عالمية، حيث تتميز بخفة وزنها الذي لا يتعدى 56 كيلو جرام، وشكلها الانسيابي الذي يقلل من مقاومة الهواء و بطاريتها القابلة لتكرار عملية الشحن والتفريغ على فترات زمنية، حيث يكفى شحن بطارية السيارة لمدة ساعة واحدة السير لمسافة 45 كليو متر.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن كلية الهندسة بالجامعة تحرص على دعم الابتكار وتشجيع الطلاب على الإبداع والتفوق فى العلوم والتكنولوجيا وتوفير كافة الامكانيات لهم من اجل إعداد كوادر هندسية متميزة.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بمبادرة أكاديمية البحث العلمي لتشجيع طلاب كلية الهندسة والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية على توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بزيادة قدرات الطلاب عن طريق توفير ميزانيات مناسبة لكل الجامعات المشاركة في مسابقة رالي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الدكتور محمد محجوب، منسق عام هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة طنطا، المشرف على المشروع، إلى قيام الفريق الطلابي بإعداد التصميمات الهندسة المطلوبة التي مكنتهم من اجتياز الاختبارات اللازمة للمشاركة فى المسابقة، مؤكدا أنه تم تجميع السيارة بالكامل داخل ورش كلية الهندسة تحت إشراف قسمي الميكاترونيات والقوى الميكانيكية، والتي استغرقت 4 شهور.