نائب وزير التعليم: تطوير مهارات المعلمين حجر الزاوية بالمنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن تطوير مهارات المعلمين وتدريبهم على أحدث وسائل الاتصال التكنولوجي تعتبر حجر الزاوية في منظومة التعليم الجديدة ، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطوير مهارات المعلمين.

جاء ذلك خلال زيارته لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، وكان في استقباله المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بمقر مدرسة ناصر الرسمية للغات حيث عقدا اجتماعا موسعا بموجهي العموم للمواد الدراسية ومديري إدارات التدريب بجميع إدارات المديرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بيان لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن المعلم هو أهم عنصر في المنظومة التعليمية وأن تطوير مهارات المعلمين وتدريبهم على أحدث وسائل الاتصال التكنولوجي تعتبر حجر الزاوية في منظومة التعليم الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على تأهيل المُعلمين واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية الحديثة لكى تتوافق مهارات المعلم مع القرن 21 وذلك إيمانا منه بأهمية دور المعلم المصري في تحسين وتطوير وجودة التعليم .

وأشار إلي أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، والاهتمام بهم وتدريبهم لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، مضيفًا بأن التدريب سوف يتم على رأس العمل داخل وحدات التدريب بالمدارس وبالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وناقش نائب الوزير مع موجهي عموم المواد خطة الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لمُعلمي الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، وتطوير مهاراتهم في مواد تخصصاتهم العلمية وإدارة العملية التعليمية.

واستمع إلى ما تم إنجازه بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث عرض مدير إدارة التدريب بالمديرية خطة التدريب والمستهدفين من المعلمين موضحا أن إجمالي المستهدفين 8233 معلم مقسمين على المواد الدراسية.

وفتح نائب الوزير الحوار للمناقشة لعرض التحديات والصعوبات التى تواجه إدارة التدريب لإزالة أى معوقات تواجه عمليات التدريب المستمرة.

وفي ختام حديثه أكد نائب الوزير على ضرورة الحث على الالتزام وتوفير كافة الإمكانات اللازمة والمتاحة من أجل إنجاح هذه التجربة الرائدة.

حضر الاجتماع حامد أبو العينيين مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام، والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات، والمهندس عبد القادر عبد القادر مدير عام التعليم الفنى، والدكتور محمود المغازي مدير المكتب الفنى بالمديرية، والدكتور عصام عمارة مدير التعليم الخاص، والدكتورة نيفين كرم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.