نائب وزير التعليم يلتقي مديري إدارات القليوبية بالفيديو كونفرانس

شارك مديرو الإدارات التعليمية بتعليم القليوبية، في اجتماع عقد برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لمناقشة أليات التنمية المهنية للموجهين، وذلك بالاشتراك مع قسم التدريب بالإدارة، وبحضور الموجهين الأوائل للمواد الدراسية، ومسئولي وحدة التدريب.

وانتهت إدارتي القناطر الخيرية وقليوب، من أعمال تعقيم وتطهير جميع المدارس المشاركة في الانتخابات، بعد انتهاء أعمال التصويت والفرز لإنتخابات مجلس النواب.

وواصلت أجهزة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية متابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

حيث تفقد عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية مدرسة جمال الدين الأفغاني الإبتدائية ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات وتفقد عيادات التأمين الصحى وحجرات العزل وأعمال فحص الطلاب بأستخدام الكواشف الحرارية وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد على انتظام العملية التعليمية ورفع مستوى النظافة والإنضباط والدخول على المنصات التعليمية وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب أون لاين

كما تابع تسليم أجهزة التابلت لطلاب الخدمات بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ووجه بضرورة عمل ورشة عمل لتدريب الطلاب علي كيفية استخدام التابلت والدخول من خلاله علي المنصات التعليمية وبضرورة الأستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم وتفعيل أوفيس 365 لجميع المعلمين للدخول من خلاله للمنصات التعليمية.

فيما تابع خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية مدرسة الشهيد محمود محمد عبد الرازق الاعدادية المشتركة ومدرسة كفر كردى الابتدائية وتفقد الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة وتفاعل مع الطلاب داخل الفصول وأكد على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت هالة عاشور وكيل الإدارة بحضور إجتماع المكتب الفني لتوجيه الرياضيات لمناقشة آليات تنفيذ خطة التنمية المهنية المستدامة لمعلمي الرياضيات وكذلك حضور إجتماع توجيه التربية الاجتماعية والتأكيد علي وضع آليات لتنمية المهارات التكنولوجية للاخصائيين لمواكبة مقتضيات الفترة المقبلة وتفعيل برنامج التنمية المستدامة وقامت وكيل تعليم كفر شكر بعقد إجتماع مع إدارة التدريب بالإدارة لبحث آليات دعم خطط التوجيه الفني وإعداد جداول المتابعة لوحدات التدريب بالمدارس بما يضمن الإستفادة القصوى من البرامج المخطط تنفيذها خلال الشهر الجاري.

فيما قام صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية بمتابعة مدرسة ترسا الثانوية المشتركة وتفقد الفصول والمعامل ومرافق المدرسة وأكد على استكمال سجلات الغياب والحضور للطلاب والإهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وتابعت هالة حسام مدير إدارة طوخ التعليمية مدارس عزبة زاوية بلتان وزاوية بلتان ب رقم 1ومدرسة الفصل الواحد الفكرية لمتابعة العملية التعليمية وتفقدت بعض الفصول وتحاورت مع الطلاب خلال جولتها وأكدت على تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية وعلى عدم وجود رواكد والتخلص منها بالطريقة القانونية .

ووجهت بدهان أسوار المدارس بعلم مصر وعلم المحافظة

كما تفقد ياسر سعيد مدير إدارة العبور مدرسة العبور الثانوية الصناعية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة وتفقد فصول المدرسة المختلفة والمعامل والورش للمواد العملية.

وتفقد خالد الشربيني مدير إدارة القناطر الخيرية مدرسة القناطر الخيرية النموذجية و مدرسة القناطر الخيرية المشتركة 3 وتفقد الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة وغرف العزل وتم الإطمئنان على سير العملية التعليمية وتم التشديد على تعقيم المدرسة يوميا

كما تابع سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا الخيمة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية لمتابعة سير العمل داخل المدرسة والتأكيد على إتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقاية الطلاب.

وقام محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا الخيمة بمتابعة مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات و مدرسة فاطمة الزهراء الإبتدائية المشتركة للإطمئنان على سير العملية التعليمية و تطبيق الإجراءات الإحترازية وتحاور مع الطالبات حول أهمية منظومة التعليم الجديدة و قام مدير الإدارة بحضور إجتماع مجلس الأمناء لمناقشة سبل الإرتقاء بالعملية التعليمية

فيما تفقدت عزة فتحى وكيل إدارة الخانكة مدرسة اسامة بن زيد الابتدائية ومدرسة 23 يوليو الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة وأشادت بالإنضباط وحسن سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الإحترازية

كما أكدت على مراجعة طفايات الحريق وانشاء ركن لعرض أنشطة الطلاب بمعمل العلوم وعلى سرعة الإنتهاء من دهان الأسوار والبوابات بعلم مصر وتنمية الوعى الوطنى لدى الطلاب .

وقامت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير إدارة شبين القناطر بزيارة مدرسة عرب الحمامشة الإبتدائية ومدرسة ابو بكر الصديق الثانوية بنين

ومدرسة الشهيد محمد صلاح الصواف الاعداديه بنين وتابعت خلال الجولة سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية

كما قام هشام العتموني وكيل الإدارة بزيارة مدرسة شبين الثانويه بنات تابع خلالها سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية.

وقام سيد النجار مدير إدارة الخصوص بجولة في مدرسة فرح للغات 1 وذلك لمتابعة الحالة التعليمية و تطبيق الإجراءات.