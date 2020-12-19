6 إجراءات من «التعليم» لحماية الطلاب من كورونا بامتحانات الترم الأول

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت احتياطات عدة لحماية الطلاب من فيروس كورونا خلال امتحانات الترم الأول، والمنتظر أن تبدأ في 23 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن جميع الامتحانات في مواعيدها المحددة ولا يوجد نية لترحيل المواعيد حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحًا أن إغلاق المدارس بسبب الفيروس «مستحيل».

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدًا أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن العام الدراسي 2020-2021، يسير بصورة منتظمة وطبيعية مع بداية الأسبوع العاشر من بداية الدراسة منذ 17 أكتوبر الماضي.

وأضاف وزير التعليم، أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية جاهزة تمامًا لعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وأيضًا امتحان الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تواصل متابعة سير اليوم الدراسي بكافة المدارس، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي أزمات تهدد سير العملية التعليمية، إضافة إلى متابعة عمليات تعقيم المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح، أن الوضع الصحي داخل المدارس والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية مستقر للغاية، مشيرًا إلى أن جميع المدارس تنفذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس والفصول الدراسية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، وتطهير دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أن جميع الطلاب حريصون على حضور الحصص الدراسية داخل المدارس.

وترصد «الوطن»، الإجراءات الاحتياطية لحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء امتحانات الترم الأول، وهى كالتالي:

1- تنظيف وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية قبل بداية الامتحانات بشكل دوري.

2- وضع بوابات إلكترونية معقمة على أبواب اللجان الامتحانية لتعقيم الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية قبل دخول الامتحانات.

3- توفير أجهزة حرارية باللجان الامتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والقائمين على الامتحانات، قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

4- تجهيز لجان احتياطية بمختلف محافظات الجمهورية لنقل الطلاب إليها، حال اكتشاف أي إصابات بكورونا داخل إحدى اللجان.

5- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان.

6- إلزام الطلاب والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية طوال الامتحان، وعدم نزعها للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا.