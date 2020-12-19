غدا.. الإسكان تطرح 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح «1117» مقبرة جاهزة للمسلمين بداية من غد الأحد، وتستمر حتى 27 من يناير القادم، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة 40 مترا للمقبرة الواحدة، لسكان مدن « 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد ومحافظة الجيزة» بنظام حق الإنتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

شروط التقديم للحجز:

ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط

ويتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن إنطبقت عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

الجزار: استمرار إجراءات القرعة حتى الأحد 20 ديسمبر المقبل

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، والتي ستنتهى يوم الأحد المقبل، مؤكداً أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية فى هذا الشأن، خلال فترة إجراء القرعة .

وكان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أعلن أنه سيتم إجراء القرعة لأراضى حى الفردوس، بالمجاورات (2، 3، 4) – مسلسل 1، بمدينة السادات، يوم السبت القادم، بينما تجرى آخر قرعة لأراضى الحى الثانى – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحى الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحى السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحى السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحى الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحى السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، يوم الأحد القادم، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادى الإتحاد السكندرى.

غانم : السماح للحاجزين فقط حضور القرعة بموجب إيصال سداد مقدم الحجز

وكان حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أوضح أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان قال إنه بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتباراً من يوم الأحد 10/1/2021 : يوم الخميس 11/2/2021، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً، وسيتم إستبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة