محافظة البحيرة تزيل عقار قديم: يمثل خطرا داهما على أرواح المواطنين

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، عقارًا مكونًا من دور أرضي غير مأهول بالسكان، بمنطقة الإصلاح الزراعي على مساحة 110 أمتار حتى منسوب سطح الأرض، وجاء ذلك حفاظًا على أرواح المواطنين المتواجدين في محيط المنزل، وفي إطار متابعة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، في بيان إعلامي صادر عنها اليوم «جرى إزالة العقار إلى كونه يسبب خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين، وتمت إزالته حرصًا على سلامة المواطنين والمارة بالمنطقة».

تمت الإزالة بإشراف خليل مبروك ومحمد عبد الله صفار، نائب رئيس الوحدة المحلية، وحمادة حجازى، معاون رئيس المركز، والمهندس مجدى حبيبة، مدير الإدارة الهندسية.

وفي وقت سابق، انهار جزء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، بأحد شوارع مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، سياجًأ وقائيًا حول المبنى الآيل للسقوط، لتفادي وقوع أي إصابات قد تحدث نتيجة انهيار أجزاء أخرى من العقار.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث، وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات و إدارة الأزمات والكوارث.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية، تحركًا سريعًا، بعدما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بسقوط جزء من العقار الكائن بحارة البلاسى، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والمرور والشرطة، وتم التوجه إلى المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن العقار محل الشكوى، مكون من دور أرضي ودور أول وثاني علويين، والعقار خالٍ من السكان، وبه شروخ طوليه وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم 150 لسنة 2019 و151 لسنة 2019، ومحرر له محاضر عدم تنفيذ 39، و40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم فرد كردون أمنى أمام المنزل، وجرت الأعمال بإشراف مدير إدارة الأزمات والكوارث وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.