كلب ضال يعقر طفلا في الدقهلية

عقر كلب ضال في الدقهلية، اليوم، خصية عامل في ورشة حدادة أثناء لهوه مع أصدقائه في الشارع ما تسبب في إصابته بجرج قطعي أسفل الخصية.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين المركزي بوصول المدعو «محمد ا. م.، 14 سنة عامل بورشة حدادة، ومقيم منطقة، عزبة صقر، بندر السنبلاوين» مصابا بجرح قطع أسفل الخصية إزاء عقر كلب ضال له.

وقرر مستشفي السنبلاوين المركزي، بعد عمل الإسعافات الطبية اللازمة تحويل المصاب إلي مستشفى الحميات بالمنصورة لاستكمال العلاج اللازم .

انتقل ضباط المركز إلي مكان الواقعة، وبسؤال الطفل المصاب في محضر الشرطة، قرر أنه أثناء لهوه مع أصدقائه بالشارع أمام محل إقامته عقره كلب ضال ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

بسؤال والدته «أميرة ع. ع.ـ 37 سنة ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان» أكدت أنه أثناء لهو نجلها في الشارع عقره كلب ضال وفر هاربا ونقلته علي الفور إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11821 لسنة 2020 إداري مركز السنبلاوين ، وجار العرض على النيابة العامة ، وجري إبلاغ مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الكلب الضال.

وفي حادث آخر تبلغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفي على طريق «سمنود – أجا» أمام قرية «منية سمنود» دائرة مركز أجا .

بانتقال الضباط والفحص تبين أثناء سير سيارة بيك أب قيادة فوزي ع. ع. 35 سنة سائق ومقيم قرية التصرية دائرة مركز سمنود - غربية ، وبمكان الحادث اصطدم بالطفل أمير السيد غالب أحمد عمران 7 سنوات تلميذ ومقيم طرف أسرته بقرية «منية سمنود» دائرة المركز، حال عبوره الطريق أمامه مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتم نقل جثمانه إلى مستشفى سمنود العام بسؤال والد المتوفي 38 سنة عامل، ومقيم بذات القرية ، في محضر الشرطة أيد مضمون الفحص وإنهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ، وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه حال عبور الطفل الطريق أمامه فجأة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.