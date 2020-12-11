إصابة 5 أطفال عقرهم كلب ضال في مطاي بالمنيا

أصيب 5 أطفال، عقرهم كلب ضال، اليوم، بقرية "أبو عزيز" التابعة لمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغًا من المستشفى العام بمطاي، بوصول "أحمد محمود محمد" 5 أعوام، أحمد إسماعيل محمد، 14 عامًا، نورهان محمد فولي، 6 أعوام، محمد رضا عاطف، 7 أعوام، يارا ماهر شحاته 8 أعوام، يقيمون بقرية أبوعزيز، مصابين بجروح متفرقة في الذراعين والقدمين وأماكن متفرقه بالجسم.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين الخمس عقرهم كلب ضال داخل القرية، وتم نقلهم للمستشفي العام، وإعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب، وتقرر خروجهم جميعا، عدا طفل تم نقله للمستشفى العام بمدينة المنيا للمتابعة.

كانت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أعلنت عن توفير أمصال ضد مرض السعار للحفاظ على الحيوانات، وتحصين وترخيص ما يقرب من 3 الآف "كلب" سنويا، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة في ضوء اهتمام المديرية بتنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية للرفق بالحيوان، وذلك للحد من ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة" بمحيط الأحياء السكنية والمناطق والشوارع الداخلية بجميع مراكز المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه لا يتم تنفيذ حملات إعدام للكلاب الضالة إلا حال وجود شكاوي من المواطنين عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية أو مكتب خدمة المواطنين بوجود كلاب ضالة وتمثل خطورة على المواطنين، أو ورود بلاغ من مديرية الصحة عن وجود حالات عقر للمواطنين بأي منطقة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية تستجيب للشكاوى المقدمة من المواطنين وتشترك مع الجهات الأمنية للتخلص الآمن من الكلاب الضالة حاليا.