وزير التعليم: 653 ألف طالب أدوا امتحانات أولى ثانوي التدريبية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الرابع التدريبي «19 ديسمبر 2020» للصف الأول الثانوي، موضحًا أن 94% نسبة الحضور في اليوم الرابع للامتحان التدريبي، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال شوقي، إن عدد الطلاب الذين حضروا امتحان الفلسفة 611.493 طالب، بينما الفيزياء 553.582 طالب، وفي الفيزياء لغة إنجليزية حضر 56.171 طالب، والفيزياء لغة فرنسية 1.826 طالب، ومجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح 1.223.072 امتحان إلكتروني، وإجمالي عدد الطلاب 653 ألف طالب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أمس عن الأعداد الختامية لليوم الثالث من الاختبارات التدريبية والتي أمتحن فيها الطلاب اختباري الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، موضحًا نسبة تسجيل طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات في هذا اليوم كان 96% من إجمالي عدد الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن الهدف من الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، هو تعرف الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات في نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى معرفة مستواه خلال الفترة الحالية قبل امتحانات منتصف العام، كما أوضحت أنها تهدف إلى تجربة الشبكات ومنصة الامتحان والبنية التحتية.

وتداول بعض الطلاب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاختبارات التدريبية إجابات أسئلة الامتحانات على كلا من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلى موقع «يوتيوب»، وذلك على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات تجريبية ودون درجات.