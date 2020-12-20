حملات تعقيم بمدن وقرى الجيزة لمواجهة كورونا (صور)

تواصل أحياء ومراكز ومدن الجيزة عمليات التطهير لوقاية المواطنين من الإصابة بفيرس كورونا، في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الطب البيطري بتوعية المواطنين غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية ضد الوباء.

وقام حي جنوب، برئاسة تيسير عبد الفتاح، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بالحي بتطهير وتعقيم المحال التجاريه والمقاهي بشارع المحطة، وشارع الإسعاف، وشارع ربيع الجيزي، إضافة الي تطهير عدد من المدارس والمؤسسات الخدمية ومواقف السيارات.

تعقيم شوارع العمرانية والطالبية

وفي السياق ذاته، شن حي العمرانية برئاسة محمد نور حملة تطهير شملت نادي الشرقية للدخان بشارع خاتم المرسلين، وبنكي مصر والأهلي، وكنيسة العذراء، وعدد من الشوارع.

وفى حي الهرم تم تطهير شوارع الصفا والمروة والأربعين من كعبيش وكعبيش الرئيسي، ومساكن الضباط بالرماية.

فيما قام حى الطالبية، برئاسة الدكتور أشرف تامر، بتطهير شوارع عباد الصالحين وسيد غنيم وأبوزيد عفيف وغيرها، إضافة إلى تعقيم الوحدة الصحية.

تطهير الإدارة التعليمية في أبو النمرس

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم تنفيذ حملات تطهير الإدارة التعليمية ومكتب التموين والإدارة الصحية ومستشفى أبو النمرس والسجل المدني ومركز الشرطة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الخدمية.

وشملت حملات التطهير عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية والوحدة الصحية بمركز منشأة القناطر، كما تم تطهير سوق الاثنين بقرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين.

تعقيم مباني الوحدة المحلية وقسم الشرطة في الواحات البحرية

وفى مركز الواحات البحرية تم تطهير شارع مبنى الوحدة المحلية وقسم الشرطة والإدارة التعليمية، وشارع بنك مصر والإدارة الصحية ومستشفى الواحات والمدرسة الثانوية والشوارع المحيطة بها.

أما في مركز ومدينة أوسيم تم تطهير مخزن أنابيب البوتاجاز ومكاتب البريد والتموين والوحدة الاجتماعية بالزيدية.