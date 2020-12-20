محافظة الجيزة تخفض قوة العمل 50% بالتناوب بسبب كورونا

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة، والمديريات الخدمية، للحضور إلى العمل بنسبة لاتقل عن 50% بالتناوب، عدا العاملين بالإدارات الميدانية، والتي تضم العاملين بالإشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والأمن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها من الإدارات التي تتطلب التواجد الميداني، ووفقا لما يترأى لرئيس كل جهة، وذلك لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 20 /12/2020.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

التواجد اليومي لرؤساء الإدارات المركزية

وشملت توجيهات محافظ الجيزة بالتواجد اليومي لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال .

اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية

وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة، القطاعات المعنية بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.

الحفاظ على سلامة جميع العاملين

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين، مشدداً على حظر دخول المباني الحكومية بدون ارتداء الكمامات الطبية، واستمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون.

الالتزام بالتعليمات الصادرة

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة، مع متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية، بمواعيد الفتح والغلق المقررة.

كما وجه المحافظ بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.