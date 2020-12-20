في أسبوعين.. تعافي 76 مصابا وخروجهم من «عزل كورونا» بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، تعافي 76 حالة من مستشفيات العزل بمراكز ومدن المحافظة، في أسبوعين، هي فترة عمل الفوج السابق الذي استمر عمله على مدار 14 يوما متواصلة داخل المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول حالاتهم من إيجابي إلى سلبي.

وقالت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة، إن أكثر من 30 حالة يخضعون للعزل المنزلي بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومنهم مخالط لحالات إيجابية.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في بيان اليوم الأحد، إن الحالات التي غادرت مستشفيات العزل اليوم بعد تعافيهم، خضعوا لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

في الوقت نفسه، أعلن مستشفى عزل كفر الدوار، استمرار العمل داخل أقسام المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وأكدت إدارة المستشفى توافر اسطوانات الأكسجين اللازمة لكفاية الحالات التي جرى حجزها بالمستشفى.

وفي إطار آخر، توفي الدكتور محمود عبد الرحمن محمد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الأسبق بمستشفى كفر الدوار العام، أمس السبت، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأعلنت الأسرة أنه جرى دفنه بمقابر العائلة.

وكان الأطباء بمستشفى كفر الدوار العام، أعلنوا وفاة رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الأسبق، لافتين إلى إصابته بكورونا وتوفى على أثرها، بعد صراع استمر لأكثر من أسبوعين.

ونعى العاملون في مستشفى كفر الدوار العام، عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدكتور محمود عبد الرحمن الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، شهدت محافظة البحيرة، وفاة مشرفة تمريض بمستشفى حوش عيسى المركزي بالمعاش، وممرضة بفرع التأمين الصحي بمركز أبوالمطامير، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.