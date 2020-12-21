8 فئات لا ينطبق عليها قرار محافظة الجيزة بتخفيض العمالة.. أعرفها

بسبب تزايد حالات الإصابة بجائحة كورونا المستجد، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتخفيض العمالة وتقسيم العاملين بالديوان العام وجميع الدواوين التابعة للمحافظة بنسبة 50%، وذلك من خلال التناوب في الحضور بالعمل.

واستثنى القرار بعض الفئات طبقًا لما يراه رئيس كل جهة، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لموجهة الموجة الثانية من كورونا.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي استمرارًا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الفئات المستثناة من قرار محافظ الجيزة بتخفيض العمالة، بسبب جائحة كورونا المستجد، وتخوف من انتشارها خلال فصل الشتاء..

الفئات المستثناة من قرار محافظ الجيزة

العاملون بالإشغالات.

الإدارات الهندسية.

المتابعة الميدانية.

الأمن

الموظفين بالعمليات.

عمال المواقف والساحات.

العاملين بالمرافق والطرق.

عمال النظافة.

وجاءت تلك القرارات بناء على توجيه وزير التنمية المحلية، للمحافظين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وفرض العقوبات والغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والداخلية لتكثيف حملات على وسائل مواصلات النقل الجماعي، للتأكد من التزام المواطنين للكمامة والالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية بالفيروس.

وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على تطبيق تخفيض العمالة بالقطاعات الخاصة بالوزارة، والإدارات التابعة خارج الديوان بنسبة النصف، على أن تشمل المرأة العاملة الحاضنة للأطفال أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز أن يقوم رؤساء القطاعات الاستعانة بالعاملين الحاصلين على إجازات استثنائية.

ووجه الوزير استمرار إغلاق دور المناسبات والأفراح، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن منع التجمعات، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى اتباع كافة التعليمات الخاصة بالحفاظ على سلامة جميع العاملين، ومنها ارتداء العاملين للكمامات الطبية واستمرار أعمال الورش، بالإضافة إلى تطهير المباني الخدمية بصفة دورية.