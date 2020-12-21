أحمد زاهر: «اللي عاوز يتصور مع بنتي يتفضل بس مايحطش إيده على ضهرها»

علق الفنان أحمد زاهر، على تصرف أحد المعجبين مع ابنته «ليلى» ومحاولته وضع يده على ظهرها أثناء التقاط صورة تذكارية معها، قائلا: «أنا عمري في حياتي ما بكسف حد، وعمري ما اتضايق من الجمهور لما يتصور معايا لأن ده حقه عليا لأنه اللي صنعني، ولكن كل اللي أنا بطلبه أن يبقى فيه شوية احترام، لو حد يجي يتصور مع بنتي أهلا وسهلا مفيش مشكلة بس ميحطش إيده على ضهرها قدامي وأنا المفروض أسكت وما انفعلش».

لو فيه أب مكاني كان ضربه

وأضاف «زاهر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «هو الجمهور يزعل مني إن أنا راجل بخاف على بنتي؟ والفيديو موجود على السوشيال ميديا أنا زعقت شوية قولتله عيب كدة، لو فيه أي أب مكاني كان ممكن يضربه، بس أنا علشان واجهة ومعروف وممكن حد يتخذني قدوة مينفعش يشوفني بتصرف تصرف يقلدني فيه».

الموضوع دة خط أحمر

وتابع: «كل الحكاية إني اتعصبت شوية، وأخدتها وخرجت، وقولت الواحد بعد كدة هيمشي ببودي جاردات ولا إيه؟ ودي جملة خدوها بردو عليا، اللي عاوز يتصور يتفضل بس محدش يحط إيده على بنتي، الموضوع دة خط أحمر، المفروض منسلمش على بعض عشان كورونا، ودة مش تكبر أو انفعال على الجمهور وعمري ما اتكبرت على حد».

مسلسل «لؤلؤ»

وعن مسلسله «لؤلؤ» قال بأنه سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، تحديدا يوم 27 ديسمبر، وسيكون مختلفا تماما عن مسلسل «البرنس»، بالنسبة للقصة والشخصية، مشيدا بالفنانة مي عمر أحد أبطال العمل: «مي ما شاء الله عاملة مجهود رهيب جدا وشخصيتها في المسلسل صعبة أوي وتعبت أوي، والكاست كله جميل وكلنا كنا متعاونين ودي الروح الحلوة اللي بتطلع عمل حلو».