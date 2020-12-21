جامعة الملك سلمان تسلم 32 منحة رئاسية للطلاب اليوم

قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، إن جامعة الملك سلمان الدولية تشهد اليوم العديد من الفاعليات، وأهمها توزيع المنح الدراسية على الطلاب، وهناك العديد من المجموعات المتعددة منذ أمس وعلى رأسها مجموعة المنح المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

32 منحة.. نصيب جامعة الملك سلمان

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن عدد المنح المقدمة من الرئيس للطلاب 100 منحة وتم توزيعهم على الجامعات الأهلية وكان نصيب طلاب جامعة الملك سلمان الدولية منها 32 منحة، ويتم توزيعهم اليوم على الطلاب بفاعلية يحضرها رئيس مجلس أمناء الجامعة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والعديد من الضيوف من وزارة التعليم العالي ومن الجامعات المصرية والمحافظة.

منح أخرى من البنوك والشركات العالمية

وتابع أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار عمل على أن تحصل الجامعة على منح أخرى وهذا ما تم بالفعل وأصبح لدينا منح من العديد من البنوك والشركات العالمية، واليوم سيتم توزيع كل هذه المنح، ونبدأها بالمنح الرئاسية.

المنح مخصصة لأوائل الثانوية العامة

وأشار إلى أن شرط الحصول على المنح الرئاسية أن يكون الطالب من أوائل الثانوية العامة، لكن المنح الأخرى لها شروط أخرى منها أن يكون الطالب حاصل على مجموع عالي في الامتحانات التخصصية والتفكير النقدي والمنطقي واللغة الإنجليزية.

وأوضح أن المنح الدراسية تغطي المصاريف الدراسية للطالب خلال فترة دراسته بالجامعة بشرط أن يحافظ على تفوقه داخل الجامعة وعدم التحويل من الجامعة الأهلية لأي جامعة أخرى.