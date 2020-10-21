رئيس جامعة الملك سلمان: حل مشكلة سكن الطلاب بتوفير عروض فندقية مميزة

التقى الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، و الطلاب الجدد لتهنئتهم بافتتاح العام الدراسي الأول للجامعة، بحضور الدكتور محمد شريف نائب رئيس الجامعة.

ورحب رئيس جامعة الملك سلمان بالطلاب وهيئة التدريس، مؤكداً أن إدارة الجامعة تدخلت لحل مشكلة سكن الطلاب، من خلال التواصل مع أصحاب الفنادق والقرى السياحية للتفاوض وجلب أفضل العروض لمساعدة طلاب الجامعة.

وقال أن رئاسة الجامعة حريصة على تحقيق قيمة التنوع في السكن، لتلبية رغبات جميع الطلاب من خلال إتاحة أماكن للسكن متعددة، ما بين فنادق ومنتجعات وقرى سياحية، بمستويات مالية متعددة ومتفاوتة.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تواصلت مع مجلس المدينة، لتوفير وسائل نقل "السرفيس" من أماكن السكن إلى الجامعة وبأسعار رمزية، وقد اتفقت الجامعة مع البنك الأهلي المصري أن يمد الجامعة بماكينة صرف متنقلة (ATM)، لتيسير عمليات نقل وسحب الأموال على طلاب الجامعة وأولياء أمورهم.

وأشار إلى أن الجامعة فتحت باب القبول بها كمرحلة ثالثة، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء، من خلال صفحة الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وبوابة جنوب سيناء وصفحة الجامعة، ووسائل الإعلام والتواصل الأخرى.

وقال رئيس الجامعة إن التقدم يبدأ من الأحد المقبل حتى الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري، وسيجرى التقدم بطلبات ورقية لتلافي مشاكل نظام التقدم بفرعي الجامعة برأس سدر وشرم الشيخ، ويمكن للطالب دفع رسوم التسجيل والاختبارات بمقر الجامعة خدمة البنك الأهلي بنفس نظام الرسوم السابق.