أحمد حسن يواجه اتهامات بتعمد حرق سيارته لتحقيق مشاهدات على «يوتيوب»

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، عبر صفحتة الرسمية، فيديو في أثناء نشوب حريق في سيارته الخاصة على الطريق الدائري أمس، وذكر أن السيارة تعوج لشركة مرسيدس بنز الألمانية، من طراز CLA 200 طراز 2020، وأن سعرها تخطى المليون جنيه.

يذكر أن النيابة قد أمرت منذ شهر سمبتمر الماضي بحبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته 4 أيام، لاتهامهما بترهيبهما ابنتهما الصغيرة «إيلين»، في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وعلى الجانب الآخر اتهم العديد من متابعين اليوتيوبر أحمد حسن وزينب على صفحتهم من خلال التعليقات بأن أحد حسن وزوجته هم من حرقوا السيارة عمدا؛ للحصول على ملايين المشاهدات، وأن غايتهم الأساسية هي جمع الأموال من خلال فعل أي شئ على اليوتيوب والفيس بوك.

يذكر أن هناك يوتيوبر روسي، قام منذ فترة بعمل فيديو مخصوص لسيارته الخاصة، وهي من شركة مرسيدس أيضا، وأحرقها نتيجة لحدوث العديد من الأعطال بها، وأعطته الشركة تعويضا ماديا، بالإضافة إلى سيارة جديدة.

وطرحت شركة مرسيدس، طراز CLA لأول مرة منذ عام 2013، لتقديم فكر الشركة الجديد بسيارات مدمجة وأنظمة الجر الأمامي للعجلات، وصنفت كسيارة سيدان مدمجة بتميم كوبية رياضي.

يأتي طراز CLA 200:

- بمحرك ذو سعة 1300 سي سي التربو.

- عدد السلندرات 4.

- يولد المحرك قوة تبلغ 163 حصان.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- يبلغ زمن تسارع السيارة من 0 إلى سرعة 100كم في 8.2 ثانية.

- أقصى سرعة تبلغها السيارة 230 كم/ ساعة.

- وينقل الحركة فتيس أوتوماتيك كوزد بـ7 سرعات.

- متوسط استهلاك الوقود لكل 100 كم 5.4 لتر.

- نوع الجر في السيارة أمامي.

- سعة خزان الوقود 43 لتر.

وتأتي أسعار سيارة CLA 200 في السوق المصري كالآتي:

أتوماتيك/ COUPE LUXURY 2020 بسعر 815 ألف جنيها.

أتوماتيك/ COUPE AMG 2021 بسعر 835 ألف جنيها.