محافظ الغربية: مستمرون في استقبال طلبات التصالح حتى نهاية العام الجاري

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 141 ألفا و543 طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي 899 مليون و357 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح في جميع المراكز التكنولوجية حتى نهاية العام الجاري، كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، وكذلك تم التنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

وأضاف الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة خفضت أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع، بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن ملف تطوير المناطق العشوائية يأتي على رأس أولويات الملفات الهامة التي أولتها الدولة اهتماماً بالغاً على مدار السنوات الستة الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، والمهندس أسامة إسماعيل، منسق الإدارة المركزية لمشروع تطوير العشوائيات، ورئيسي أحياء أول وثاني طنطا، وممثلي الجهات المشاركة في المشروع والاستشاريين من مرافق المياه والكهرباء والغاز.

وخلال الاجتماع، قدم نائب المحافظ عرضاً تقديمياً للموقف التنفيذي لمشروع تطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بمحافظة الغربية، موضحاً أن نسب إنجاز أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق العجيزي، وسيجر، والسلخانة، وقحافة، وعلي أغا، بدائرة مدينة طنطا، بلغت نسبة 97%.