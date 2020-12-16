موظف بوحدة محلية بسوهاج يستغل عمله ويشطب محاضر مخالفات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ .. فقد أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بقيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شقيقه (مقيم بدائرة المركز)، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى إرتكبها الأخير، والمتمثلة فى البناء على مساحة "أرض زراعية" خارج الحيز العمرانى وإضافتها بالبرج السكنى الخاص به والصادر له ترخيص بالبناء وكذا تعديه على حرم الطريق العام بالرغم من تحرير محضر بذلك من الجهات المختصة وإخطاره بتلك التعديات، وقيامه بشطب محاضر المخالفات المُشار إليها، وتمكين شقيقه من البناء على تلك المساحة بالمخالفة للقانون الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.