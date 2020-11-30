بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر وجامعة الجلالة الأهلية لدعم الأنشطة

وقّع الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية، والتي مثّلها في التوقيع الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، بهدف دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصري، وتوسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعي لكافة الجهات والمؤسسات.

وأكد "الناظر"، أن الهلال الأحمر المصري يعتبر جهازًا معاونًا لكافة أجهزة الدولة في أوقات الأزمات والكوارث، ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وخدمات الإسعاف الأولى لكافة فئات المجتمع، حيث تقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.

وأشار، إلى أن جامعة الجلالة الأهلية تعتبر أحدث الصروح العلمية غير الهادفة للربح والتي تسهم في إتاحة برامج تعليمية متطورة بمعايير جودة عالمية، من خلال بنية أساسية متطورة تعمل على خدمة وتنمية المجتمع.

ولفت، إلى أنه انطلاقًا من ذلك التوافق المشترك للرؤى والأهداف العامة بين كلا الطرفين، تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، ومحمد أبو المعاطي عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، والدكتور محمد الشناوي نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتورة رنا زيدان الأمين العام للجامعة.

توفير سيارات وخيم طبية متنقلة

وأكد "الناظر"، أن الهلال الأحمر كان له دورًا داعمًا في منتصف الشهر الماضي وطوال الأسبوع الترحيبي بطلاب العام الدراسي الأول بجامعة الجلالة، والذي استهدف تعقيم مباني وأرجاء الجامعة بواسطة فرق التعقيم والتطهير المتخصصة بالهلال الأحمر، وتوفير سيارات وخيم طبية متنقلة مجهزة بالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية برفقة فريق طبي متخصص، بالإضافة الى فرق التوعية والترويج الصحي التي انتشرت بين جموع الطلاب وذويهم لتوزيع الكحول المطهر والكمامات لتوعية الحضور.