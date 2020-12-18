محافظ القاهرة: لن نسمح لغير الملتزمين بالإجراءات الإضرار بالآخرين

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه أدى صلاة الجمعة في مسجد تحيا مصر بحي الأسمرات 3، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعقبها جولة تفقدية مراحل المشروعات الثلاث وجميع الخدمات المقدمة إلى الأهالي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدشين مسجد وكنيسة في كل مشروع سكني جديد تبنيه الدولة المصرية، كما التقوا بعض الشباب في مركز شباب الأسمرات وشهدوا بعض العروض الرياضية.

رياضيو الأسمرات حصلوا على 77 ميدالية ذهبية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، عبر شاشة «DMC»: «أبناء حي الأسمرات أثبتوا نجاحات كبيرة في المجال الرياضي خلال الفترة الماضية، وحصلوا على 77 ميدالية ذهبية ميدالية كونج فو، كما تكون فريق كرة قدم نسائي، وحصلوا أيضًا على 27 حزام كاراتيه، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل محو الأمية وجرى تخريج 205 دارس ودارسة والتحقوا بالمرحلة الاعدادية».

16 منطقة عشوائية أزيلت بالكامل

وتابع أن مشروع الأسمرات أحد المشروعات التي استهدفتها الدولة لإيجاد أماكن يُنقل إليها المواطنون للعيش في أماكن حضارية وحتى الآن تم الانتهاء من 16 منطقة عشوائية أزيلت بالكامل وسُكنت في 7 مشروعات هي مشروعات الأسمرات الثلاث، روضة السيدة، مشروعين للمحروسة، ومشروعي أهالينا.

وحول المناطق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، قال: «نستهدف منطقة عزبة خير الله في بطن البقر في مصر القديمة وسنزيل عدد من المناطق بها مثل كوم غراب وسهيلة واسطبل عنتر بمصر القديمة، وعرب الحصن بالمطرية والحطابة في الخليفة، وهذه كلها مناطق استهداف بالنسبة إلى العشوائيات خلال الفترة المقبلة».

6 مشروعات انتهى تنفيذها بنسبة 96%

وواصل: «لدينا 7 مشروعات انتهينا منهم سُكنوا بالكامل وتبقت بعض الوحدات السكنية في جزء من الأسمرات والمحروسة 1 والمحروسة 2 وهناك 6 مشروعات نسبة تنفيذها تعدت 97% وسيتم الانتهاء منها خلال شهور قليلة مثل المنيل القديم ومعا 1 ومعا2 وأهالينا 2 وسيجرى البدء في أعمال مشروع أهالينا 3، والدولة جادة في نقل المواطن إلى هذه المناطق الحضرية».

وأكد أن أي قرار تتخذه الدولة في صالح المواطن، وبالنسبة إلى إجراءات كورونا فإن المواطنين يعون تماما أنها لصالحهم، ولكن إذا كان هناك، مشددًا على أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لأنهم يضرون الآخرين، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية.