الأكاديمية الوطنية: تدريب 190 موظفا ضمن «المسؤول الحكومي المحترف»

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس، تدريب دفعة جديدة من المبادرة القومية «المسؤول الحكومي المحترف» بكفرالشيخ، وأعلنت الأكاديمية الوطنية في بيان عنها اليوم، أنّ دفعة التدريب الجديدة قوامها 190 موظفا من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، ويستمر التدريب 20 يومًا بالمحافظة.

وتسعى المبادرة إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وتعُد كفرالشيخ ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة، بعد تخريج 191 موظفا مؤخرا.

وترتكز المبادرة القومية، على عدة محاور رئيسيةة مثل الإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

وتعتبر مبادرة «المسؤول الحكومي المحترف»، قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وترفع الأكاديمية عبر المبادرة، كفاءة العاملين من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية، إضافة لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وتستهدف الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال المبادرة، لتدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا، في إطار دور الأكاديمية الوطنية، وهو تدريب وتأهيل الشباب، وبناء كوادر وطنية واعدة من الشباب، مدربة على أعلى مستوى علمي، وقادرة على تولي مسؤوليات القيادة في مختلف مؤسسات الدولة، إذ أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017 لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر.