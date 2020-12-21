حملات للتعقيم والتطهير بأسواق طنطا لمواجهة كورونا

قامت رئاسة حي أول طنطا تحت إشراف عادل داوود رئيس الحي برش وتطهير موقف سيارات سوق الجملة، حيث تم تطهير المبنى الإداري والسيارات ومداخل ومخارج الموقف.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق قامت رئاسة حي ثان طنطا بمتابعة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي برش وتطهير موقف سيارات الجلاء بجانب أعمال النظافة اليومية بمدخل الموقف، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمتابعة منى صالح رئيس المركز والمدينة برش وتطهير الشوارع الرئيسية والميادين العامة، بالإضافة إلى رش وتطهير موقف سيارات المدينة، مع استمرار العمل في باقي الوحدات المحلية داخل نطاق المركز.

وفى ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس المركز والمدينة برش وتعقيم مبني الوحدة المحلية بالرجدية وتعقيم مكاتب الوحدة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، و لايزال العمل مستمراً في باقي الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة حرصاً على صحة و سلامة المواطنين.

وتابع محافظ الغربية استمرار جهود المراكز والمدن والأحياء في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى وبإشراف السيد هشام أبو المكارم رئيس المركز والمدينة بتطهير موقف السيارات بقرية حانوت وكذلك الوحدة الصحية بالقرية ، كما تم تعقيم مواقف طنطا والمحلة والقاهرة التابعين للمركز والمدينة.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بتطهير مباني ديوان الوحدة المحلية ورش وتطهير موقف السيارات، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية بميت حواي والمصالح الحكومية بها، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن.

وقامت رئاسة مركز ومدينة سمنود، بتطهير وتعقيم جراج الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وكذلك المواقف العمومية لنقل الركاب بنطاق المركز وموقف السرفيس الداخلي بالمدينة.