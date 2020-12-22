مكافحة الإدمان: 14 إجراء لوقاية المتعافين من فيروس كورونا

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ العديد من التدابير لوقاية مرضى الإدمان والمتعافين من الإدمان من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عثمان، أنه تم تفعيل العديد من الإجرءات كالتالى:

- استمرار عمل الخط الساخن (16023) على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات والتسائولات وتقديم المشورة للمرضى وأسرهم.

- تنفيذ مبادرة «احمي نفسك واحمينا»، وذلك من خلال توزيع إرشادات على المرضى المترددين على عيادات الخط الساخن.

- نشر رسائل توعوية تعرفهم بخطورة فيروس كورونا المستجد، وكيفية انتقاله وطرق الحماية منه، وإرشادات مهمة للتعامل داخل العيادات.

- التنسيق مع المراكز التأهيلية والمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لتنفيذ عدد من التدخلات.

- تخصيص أماكن جيدة التهوية ومفتوحة لانتظار المرضى، صرف الأدوية للمرضى (الحالات المستقرة) كل 15 يوما لتقليل التردد على العيادات منعاً للتكدس.

- التأكيد على حضور المرضى بمفردهم قدر الإمكان.

- تطهير العيادات وتعقيمها بصورة يومية وتوفير المطهرات للمرضى المترددين على العيادات.

- في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض الإدمان مثل ارتفاع درجة الحرارة، يتم عزله فوراً، ووضعه تحت الملاحظة.

- لو تبين أن انخفاض درجة الحرارة، يتم إعادته إلى برنامج العلاج مرة أخرى.

- في حالة الاشتباه يتم اتخاذ كل الإجراءات العلاجية.

- إعداد جلسات العلاج الجمعي من خلال شبكة الإنترنت باستخدام أحد البرامج المتخصصة 1600 جلسة.

الرد على كافة الأسئلة من خلال تنفيذ 32 حلقة بث مباشر

- تقديم الدعم النفسي للمتعافين وأسرهم من خلال بث مباشر على موقع الصندوق الإلكتروني، والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات حيث تم تنفيذ «32 حلقة بث مباشر».

- تنفيذ فيديو تحفيزي لدعم المتعافين للتمسك بالتعافي في ظل الضغوط والتوترات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على صفحة الصندوق الرسمية Facebook .

- تنفيذ حملات توعوية للمتعافين والمدخنين عن خطورة التدخين وعلاقته بفيروس كورونا المستجد، والتأثير السلبي للتدخين وأثره على الإصابة بالفيروس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .