أحمد كريمة يرد على خالد الجندي: أنت ضعيف الحجة وأنصحك بالعودة للمسجد

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على تصريحات الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، والتي انتقد فيها الأخير الأول بسبب رفضه لدعوات تقنين الطلاق الشفهي، وحديثه عن زوجات العلماء، بحد زعم الجندي.

وقال «كريمة» لـ«الوطن» إن خالد الجندي ضعيف الحجة، ولا يستطيع أن يواجه علميا، لذلك يلجأ إلى تلك التصريحات غير المنضبطة ويقول إنني أتحدث عن زوجات العلماء وهذا غير صحيح بالمرة، فما حدث أن الشيخ مظهر شاهين كان يتحدث عن عدم وقوع الطلاق الشفهي من الناحية الشرعية، فقلت له علي الهواء «إن كنت صادق في قولك بأن الطلاق القولي أو الشفهي لغو ولا يقع، فطلق زوجتك علي الهواء بالطلاق القولي»، فلم يستطع مظهر شاهين الإجابة.

وأضاف: «كذلك عند حديثي عن وثيقة التأمين للزوجة، فقلت للضيف أن يبدأ بنفسه ويقوم بإصدار وثيقة تأمين لزوجته فهذا ليس حديث عن زوجات أحد ولكنه رد علي ما يثار، وحتي لا يقع خالد الجندي ومظهر شاهين وسعد الدين الهلالي وغيرهم في باب قول الله تعالي: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».

وانتقد استاذ الفقه المقارن، ما وصفه بالتلاعب بالأحكام الشرعية، من بعض الدعاة الذين يخرجون عبر وسائل الإعلام، مضيفا: «تجد هناك أمور يتم إثارتها على الساحة بشكل مقصود، فمثلا الطلاق الشفهي، تم الانتهاء منه بحكم هيئة كبار علماء الأزهر وفتوى دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية إلا أن تلك المجموعة من الدعاة تثير الفتنة مرة أخري، كذلك بدعة وثيقة التأمين للزوجة، وتعديل المواريث».

«كريمة»: خالد الجندي ومظهر شاهين أئمة بالأوقاف تركوا المساجد وتفرغوا للشو الإعلامي

وتابع: «أسرة خالد الجندي ومظهر شاهين والهلالي وزوجاتهم محل تقدير وتوقير واحترام، فما قصدت المساس بالأسر، أردت فقط أن يعطوا القدوة بأنفسهم بأن يبدأ كلٌ منهم بنفسه، لكن ما يقوله الجندي حجة العاجز وأدعوهم للرد علي من الناحية الشرعية».

وإنتقد «كريمة»، تفرغ «الجندي» و«شاهين»، للحديث الإعلامي وترك المساجد بإعتبارهما أئمة في وزارة الأوقاف، قائلا: «تاركين المساجد ومحاربة الدواعش ويتركوها للفكر المتشدد حتي يتحدثوا عبر الشو الإعلامي وأنصحهم أن يتفرغوا لمساجدهم أفضل، وإذا أرادوا التحدث عن تجديد الخطاب الديني فعليهم نقد شبهات الدواعش والسلفية، ومواجهة فكر الجماعات الارهابية المتطرفة أولاً.

خالد الجندي يهاجم د. أحمد كريمة ويتهمه بالسوقية

وكان الشيخ خالد الجندي هاجم الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بسبب الطلاق الشفوي.

وقال الجندي «الخلاف في موضوع الطلاق الشفوي كبير، وأنا أقول أنه لا يقع، ومعي علماء أكفاء أجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ولهم كل التقدير لديهم نفس الرأي، والشيح أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، غير موافق على ذلك ودائما يذكر أهل بيتي وأهل بيت العلماء الآخرين في كل مناسبة».

وأضاف: «لما اتكلمت على وثيقة التأمين قال طب ما يورينا يعمل وثيقة تأمين لمراته مالك ومال مراتي، يا كريمة لو كلام ولاد بلد، الكلام عيب ميتقالش، متجيبش سيرة مراتي في الموضوع ده، كلام يتنافى مع الرجولة أنت راجل عالم ومحترم وقدوة، وكان لسه بيناقش الموضوع مع الإعلامي وائل الإبراشي راح قال نفس الكلام قالي خلي مظهر شاهين وخالد الجندي وسعد الهلالي خليهم يطلعوا مراتتهم على الهواء، يا أخي الفاضل ملكش دعوة بزواجتنا أنت راجل مثال وعالم وصالح وتقي ولا نزكيك على الله، التزم بآداب الحديث والحوار وخلي الحوار بينا وبين بعض».