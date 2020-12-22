رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لخدمة 1.2 مليون مشترك بمحافظات القناة

نجحت قطاعات السويس وبورسعيد والإسماعيلية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد المشتركين بالقطاعات الثلاثة 1.2 مليون مشترك، في تنفيذ مشروعات أدت إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية والطموحة لخدمة 300 ألف مشترك بالسويس

واستطاع قطاع السويس الذى يبلغ عدد المشتركين به 300 ألف مشترك ويضم 5 مراكز وقرى في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين ضمن الخطة استثمارية والخطة الطموحة بإحلال وتجديد 45082 متر موصلات جهد منخفض و2755 كجم موصلات جهد متوسط و25618 متر كابلات جهد منخفض، 9890 متر كابلات جهد متوسط .

وقام القطاع بتحرير حوالى 4 آلاف محضر سرقة تيار بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه عن طريق الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد حوالى 4 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالى 5 ملايين جنيه.

تحسين مستوى الخدمة للمشتركين في بورسعيد

ونجح قطاع بورسعيد والذى يبلغ عدد المشتركين به 306 آلاف مشترك ويضم حوالى 10 مراكز وقرى بتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال إحلال وتجديد 28775 متر موصلات جهد منخفض و272 كجم موصلات جهد متوسط و4133 متر كابلات جهد منخفض.

وقام القطاع بتحرير حوالى 2500 محضر سرقة تيار بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه عن طريق الضبطية القضائية.

تحرير 6500 محضر سرقة تيار بـ 8 ملايين جنيه بالإسماعيلية

ونجح قطاع الإسماعيلية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 600 ألف مشترك ويضم حوالى 41 مركزا وقرية في تنفيذ أعمال توسع وإحلال وتجديد 391655 كجم موصلات جهد منخفض و33031 كجم موصلات جهد متوسط و8259 متر كابلات جهد منخفض.

وقام القطاع بتحرير حوالى 6500 محضر سرقة تيار بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه عن طريق الضبطية القضائية.

تفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات

وقامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى مع لإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام.