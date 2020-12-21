شات إباحي وصور عارية.. موظف يتهم زوجته بالزنا: بتخوني مع عيل أصغر منها بـ24 سنة

عاد الموظف إلى منزله بعد يوم عمل شاق، ألقى بجسده المنهك على الأريكة الأقرب إلى باب الدخول، تذكر مكالمة هاتفية يجب عليه إجراؤها فورا، أخرج هاتفه المحمول من جيب سترته، وطلب الرقم الذي يريد، ليتردد على مسامعه رسالة «عفوا قد نفد رصيدكم»، ليتجه مضطرا إلى زوجته طالبا منها هاتفها الشخصي لإجراء المكالمة، وبعد إلحاح منه ورفض منها، أعقبه تلعثم، أعطته الهاتف، لتقع المفاجأة عليه كالصاعقة، عقب تناوله الهاتف وبمجرد الدخول إلى مفاتيح المكالمات، وصلت رسالة عبر «واتس آب»، فتحها بطريقة لا شعورية، ليجد أمامه صورا جنسية عارية، تتبادلها مع شخص آخر، أو بالأحرى «عيل في ثانوي».. بحد وصفه.

«أنا مكنتش أعرف إنها بتخوني مع عيل فى ثانوي.. عرفت لما مسكت تليفونها صدفة».. بهذه الكلمات روى موظف تفاصيل دعوى الزنا المقامة منه ضد زوجته، التى تبلغ من العمر 42 عاما، موضحا في محضره، أن زوجته المتهمة أرسلت صورها عارية عبر تطبيق «واتس آب»، إلى طالب بالصف الثالث الثانوي، يصغرها بـ24 سنة، وباستدعاء الزوجة، قالت مدافعة عن نفسها، إن الزوج هو من صورها وأرسل صورها على واتس آب للعشيق الوهمي -على حد قولها- واتهمته بضربها وإهانتها، وأكدت أنها أقامت دعوى ضرب أمام محكمة جنح حلوان.

شات إباحي وصور عارية

حرر الموظف محضرا بمديرية أمن القاهرة، اتهم فيه زوجته بخيانته والزنا مع طالب يصغرها بـ 24 عاما، عن طريق المحادثات الإباحية والصور العارية التى يتبادلانها عبر تطبيق «واتس آب»، وقال في بلاغه، إنه عقب عودته إلى المنزل بعد يوم من العمل، كان يتحدث معها وطلب منها إجراء مكالمة من هاتفها الشخصي، ومنحته إياه بعد تردد وتلعثم.

وأوضح أنه فوجئ بعشيقها يرسل لها صورة عارية له، ويتبادل معها الصور العارية، وبينهما شات اباحي وفيديوهات جنسية، واستدعى اسرتها بعدما أوسعها ضربا، وفوجئ بها تحرر ضده محضرا بالضرب، فحرر لها محضرا بالزنا، وأرفق به صورا من الشات مع عشيقها.

الزوجة تنفي

استدعى رجال المباحث في قسم شرطة حلوان الزوجة وبمناقشتها بالاتهامات الموجهة اليها قررت أنها لم تخن زوجها، وانها متزوجة منذ 17 عاما، وان اتهاماته ملفقة، وقالت إنه هو من صور الصور وارسلها لرقم مجهول.

التحريات

وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشاب الذي يراسل الزوجة طالب فى الصف الثالث الثانوي، وقدّم الزوج صورا من المحادثات بين زوجته وعشيقها، وتم تحريز وإرفاق الصور فى محضر الشرطة.. من جانبها بدأت محكمة الأسرة بحلوان نظر الدعوى، وقررت التأجيل للشهر المقبل.