مقترح بإنشاء مركز لعلاج الأورام بمستشفى بني سويف التخصصي

كشف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي، عن دراسة مقترح لإنشاء مركز لعلاج الأورام داخل المستشفى، أسوة بباقي المستشفيات الكبرى، بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على أن يشتمل على أقسام للعلاج الاشعاعي، وطب الأورام، وعلاج أورام الأطفال، ووحدة طب نووي، بالإضافة إلى قسم جراحات الأورام.

وأكد جودة، أن المركز يقام لخدمة أبناء محافظة بني سويف، واستكمالا لمنظومة تطوير الخدمة الطبية بالمستشفى، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، فيما يخص استكمال مشروع تطوير مستشفى بني سويف التخصصي، وتكليف الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقال، «تابعت لجنة من مديري الإدارات بالأمانة مكونة من مديري إدارات الخدمات الطبية والمشروعات والإدارة الهندسية ومكافحة العدوى والتفتيش الصيدلي، المستشفى من خلال زيارة ميدانية لمراجعة موقف استكمال التطوير، حيث شملت الزيارة المرور على جميع الأقسام والوحدات بالمستشفى ومراجعة جميع مراحل التطوير ومناقشة المستجدات».

وأضاف، «تم عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة، بمشاركة الدكتورة إيمان البنا، مدير الخدمات الطبية، والدكتور محمد جمال، مدير الوحدات الطبية المتخصصة بالمستشفى»، موضحا أنه تم وضع البرنامج الوظيفي المطلوب تنفيذه طبقا لاحتياجات التشغيل، وطبقا لأكواد تجهيز المستشفيات المعتمدة عالميا، لإدراجه ضمن خطه التطوير.

ولفت إلى أن البرنامج الوظيفي النهائي يشتمل على إضافة بعض الخدمات إلى المستشفى، مثل وحدة جراحة القلب والصدر وتطوير قسم الحروق وانشاء وحدة لغسيل الكلي، وقسم متخصص للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تطوير باقي الخدمات المقدمة حاليا.

ولفت إلى أن اللجنة استعرضت بناء على تكليف رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع مدير عام المستشفى، دراسة مقترح لإنشاء مركز لعلاج الأورام داخل المستشفى أسوة بباقي المستشفيات الكبرى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على أن يشتمل على أقسام للعلاج الإشعاعي وطب الأورام وعلاج أورام الأطفال ووحدة طب نووي، بالإضافة إلى قسم جراحات الأورام.