بعد سقوطها من الطابق الثالث.. العم: البنت وأبوها في عناية مركزة واحدة

أكد حازم محمد فاروق، عم الطفلة التي سقطت مؤخرا من الطابق الثالث وأصيبت بكسور ونزيف في المخ، أنه فوجئ ببنت أخيه تسقط أمامه من الطابق الثالث، حيث كان يحملها والدها ويحاول أن يدعوه ليصعد إليه، قائلا: «اتفاجئت بالبنت بتقع قدامي، وطبعا غابت عن الوعي، وشيلت البنت على إيدي، لما حسيت أنها خدت صدمة جامدة، وخدت مواصلة بيها لحد مستشفى المحلة العام، وبدورهم عملوا محضر عن الواقعة، ودخلت العناية المركزة، واتفاجئنا بعدها أنا ووالدتها بأن والد البنت دخل هو كمان العناية المركزة، وأصيب بحالة انهيار عصبي، ومن ساعتها الاثنين في العناية المركزة جنب بعض».

عم الطفلة: أبوها جاله نزيف داخلي ومش لاقيين تفسير

وأضاف عم الفتاة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، من تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على شاشة «الأولى»، «والد البنت لم يسقط مثلها، لكن في حالة صحية خطيرة، لأنه أصيب بصدمة عصبية أدت إلى نزيف بالمخ، ودرجة وعيه نزلت النهاردة من 10 إلى 3، والدكاترة بيقولوا حالته أصبحت خطيرة جدا ومش لاقيين تفسير».

وتابع: «أخويا دلوقتي عنده نزيف ورشح بالمخ، وللأسف مش لاقيين له أي سبب مقنع، غير الانهيار العصبي، فاللي شافه مش سهل، وأنا كمان بعاني نفسيا لحد دلوقتي من الموقف ده».

ملحقتش أنقذها

وأردف أن البنت وقعت أمامه بالضبط، موضحا «ممكن تكون خبطت فيها خبطة بسيطة كدا، وده اللي قلل صدمتها بالأرض شوية، وللأسف ملحقتيش أنقذها حاولت بس ملحقتش، ومفوقتش غير على صريخ أبوها بنتي بنتي، فشيلت البنت وروحت بيها على المستشفى».

النيابة قامت بدورها

وأشار إلى أن النيابة قامت بدورها وفتحت تحقيق في الواقع، وقامت بمعاينة مكان الحادثة، لافتا «راحوا البلكونة اللي وقعت منها البنت وشافوا الدنيا».

وكانت قد سقطت البنت التي لم تكمل عامها الرابع حتى الآن، من بلكونة منزلها بالطابق الثالث، أثناء حمل والدها لها ومحاولته أن ينادي على أخيه المتواجد فالشارع ليصعد إليه منزله.