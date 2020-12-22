بعد رحيل شيخ الطريقة.. أتباع الشاذلية يبايعون نجل الشيخ سلمان عرادة

أعلن أتباع الطريقة الصوفية الشاذلية العلاوية فى سيناء والمحافظات الآخرى مبايعتهم للشيخ أحمد سلمان عرادة، خلفا لوالده الشيخ سلمان عرادة شيخ الطريقة الذي وافته المنية منذ عدة أيام عن عمر ناهز 83 عامًا.

وعقد أتباع الطريقة الصوفية من أتباع الشيخ سلمان عرادة جلسة حوار، ناقشوا فيها المرحلة القادمة بعد وفاة الشيخ، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء على مبايعة الشيخ أحمد سلمان عرادة، 31 عامًا، الآبن الثانى للشيخ سلمان، ليكون شيخا للطريقة خلفا لوالده.

جاء القرار بعد مشاورات بين المريدين من أبناء الطريقة الصوفية العلاوية الشاذلية والتى كان مقرها مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، فى زواية الشيخ سلمان، بوسط المدينة، إلى أن انتقل لحي السلام بزاويته الكائنة في الإسماعيلية ، بسبب الأوضاع الأمنية.

وللشيخ سلمان مريدين فى سيناء والآسماعيلية والشرقية والمنصورة والقاهرة والإسكندرية ومدن الصعيد، إلى جانب 30 زاوية من الزوايا المرخصة بأسم الطريقة الصوفية الشاذلية، ويعتمد فى منهجة على الحب فى الله وحسن الآخلاق، وجهاد النفس والتقرب إلى الله بحب الفقراء والمساكين والصفاء والشفافية.

وتعتبر الطريقة الصوفية العلاوية فى سيناء أحد أكبر الطرق الصوفية، وضمت 3 شيوخ للطريقة خلفا للشيخ محمد أحمد السعافين، المكنى بـ"أبو أحمد الفالوجى" وهم الشيخ مصطفى السعافين وهو أبن الشيخ وله زاوية فى الشيخ زويد، وتوفي منذ عدة أعوام وخلفه أبنه الشيخ محمد الهادى، والشيخ خلف الخلفات سواركة، خلفه الشيخ عرفات خضر، وله زوايا فى قرية الجورة وشيبانة والظهير جنوبى الشيخ زويد ورفح، والقاهرة ، والشيخ سلمان عرادة الذي توفى منذ أيام قليلة وخلفه أبنه الشيخ أحمد سلمان، له زوايا عديدة فى قرى ومدن سيناء والمحافظات الآخرى.

وارتبط الشيخ سلمان عرادة شيخ الطريقة، بعلاقات طيبة مع شيوخ الأزهر الشريف وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب.