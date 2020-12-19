تجهيز مستشفى الشيخ زويد لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوفير الرعاية الكاملة لحالات الاشتباه ومصابي كورونا فقد تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزي لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بكورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، وأنه فى حالة الاحتياج للعناية المركزة يتم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف أنه قد تم تدريب الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين على بروتوكول التشخيص والعلاج وتم توفير المستلزمات والواقيات الشخصية والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج مشيرا إلى تواجد مديري الطب الوقائي والعلاجي يوميا بمستشفى الشيخ زويد لمتابعة ما يتم اتخاذه من اجراءات.

وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين بضرورة الحيطة والحذر والحرص على اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا عليهم وعلى الآخرين.

من جهة أخرى نفى وكيل وزارة الصحة ما يتم تداوله من إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص انقطاع الأوكسيجين عن مستشفى العريش العام ووفاة 7 أشخاص بالعناية المركزة نتيجة لذلك مؤكدا أن رصيد خزانات الأوكسيجين يحتوى على 22 ألف و 200 لترا، ولا يوجد أى نقص فى الأوكسيجين نهائيا كما لم ينقطع التيار الكهربى عن المستشفى نهائيا.

وأكد مدير مستشفى العريش العام على توافر رصيد الأوكسيجين وعدم وجود نقص به.

ومن جانبه أفاد مدير الطب الوقائي بأن المستشفى يتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا.

وأفاد مدير الطب العلاجي بتوفير الأدوية والمستلزمات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وطالبت مديرية الصحة المواطنين مجددا بعدم الانسياق وراء الشائعات أو ترديدها، وأنه فى حالة وجود أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال مباشرة بإدارتى الطب الوقائي والعلاجي على رقمي: 0683327895 ، 0683328471