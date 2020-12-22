أسعار الذهب تواصل الارتفاع محليا: 2.5 جنيه في بداية التعاملات

واصلت أسعار الذهب اليوم وتيرة الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بقيمة 2.5 جنيه في بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار الذهب أمس الإثنين، في ختام التعاملات.

عيار 24 يسجل 947.65 للجرام

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 مع بداية تعاملات اليوم 947.65 جنيه مقارنة بـ945.08 في ختام تعاملات الأمس بينما سجلت اسعار الذهب عيار 21 نحو 829.22 جنيه لسعر الجرام مقارنة بـ 826.97 جنيه في حين سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 710.75 حنيه في بداية تعاملات اليوم مقارنة بـ 708.82 جنيه لسعر الجرام الواحد. وسجل سعر الجنيه الذهب (يزن نحو9 جرامات من الذهب) نحو 6634 جنيه بينما سجل سعر كيلو الذهب نحو.

تذبذب في الأسعار

و سجلت أسعار الذهب في مصر تذبذب شديد خلال الايام الماضية،وارجع رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية،عدم استقرار الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن الأسعار في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، وأن هذا التذبذب ليس به خطورة، خصوصا أن هناك استقرار اقتصادي عالمي، ولا يوجد حروب كبيرة ونزاعات.

وأوضح عباسي لـ«الوطن»، أن سعر الدولار في مصر مستقر وشبه ثابت، وهذا يعني أن تذبذب الأسعار حاليا في السوق المحلى ليس له علاقة بالدولار، وإنما له علاقة بالارتفاع في الأسعار العالمية، مشيرا الى أن متوسط سعر الأوقية عالميا 1800 دولار، وهذه الاسعار شبه ثابتة، وتتغير تغيرا بسيطا انخفاضا وارتفاعا.

عالميا سجلت اسعار الذهب تراجعا أمس تزامنا مع موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيزية بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات كورونا حين تراجعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية جلسة اليوم الإثنين، في تعاملات متقلبة، مع قوة الدولار الأمريكي.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المبكرة مع مخاوف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، لكن قوة الدولار الأمريكي ضغطت على الذهب.