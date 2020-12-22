رئيس «الشروق»: طبقة أسفلتية وأرصفة خرسانية للطرق بالحي الخامس (صور)

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنَّه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة تنسيق الموقع بالحي الخامس بالمدينة، حيث استهدفت الأعمال الطرق الأكثر كثافة داخل الحي بإجمالي 10 آلاف م2 وبنسبة تنفيذ تعدت 60%، وذلك في إطار سعى جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية، للتيسير على المواطنين بالانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، في بيان صادر اليوم، أنَّ الأعمال التي تمّ إنجازها بالمشروع تضمنت تنفيذ أرصفة «خرسانية ممسوسة وديكورية» مدعمة بفواصل التمدد، للحفاظ على سطح الرصيف، إلى جانب تنفيذ 27 بلاعة مطر تغطي أنحاء الحي، وذلك بنسبة تنفيذ للأعمال تخطت 90%، مؤكّداً أنَّه تمّ تكثيف فرق العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع.

وفى سياق متصل، أشار «الغيطي»، إلى أنَّه تمّ استئناف أعمال تغيير كشافات الإنارة الصوديوم إلى «كشافات ليد» بالقطاع الشرقي بالمحاور والطرق بين مناطق العمارات، مع استخدام الكشافات لرفع مستوى الإنارة بالمدينة.

ولفت إلى أنَّ الأعمال الحالية استهدفت تغيير 520 كشافًا، وهي: 287 كشافًا بمنطقة إسكان المستقبل و233 كشافًا بالطريق الفاصل بين مناطق العمارات وإسكان الشباب، مضيفاً أنَّ ذلك يأتي في إطار خطة الجهاز للمساهمة في توفير الطاقة ورفع مستوى الإنارة.