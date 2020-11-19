جهاز مدينة الشروق يعلن بدء التشغيل التجريبي للسوق الحضري

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، الافتتاح التجريبي لمنافذ بيع (اللحوم –الدواجن – الأسماك) والتي تقع بجوار السوق الحضري، ويطلق عليها "منافذ الخير" وذلك حتى يتم فصلها عن الأنشطه الأُخرى ويتم إدارتها أيضاً تحت الإشراف الكامل من جهاز المدينة، وذلك في ضوء التشغيل للسوق الحضري بمدينة الشروق تحت اسم (منافذ الخير) ونظراً لإقبال المواطنين على السلع المختلفة المقدمة بالمنافذ.

وأوضح الغيطي لـ"الوطن"، أن المنافذ الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى من التشطيبات بمشاركة المجتمع المدني حيث تضمنت الأقسام الجاري تنفيذها بمساحة (1200م2) على (18) منفذ بيع مجهز بما يلزم من مصادر (كهرباء – مياه) ووصلات الصرف الصحى بأفضل مواد التشطيب المستخدمة بالأسواق شاملة أماكن انتظار السيارات وبهدف التمكن من النظافة على الوجه الأمثل وحتى لا يتضرر أي من رواد المنافذ.

الغيطي: توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة

وأكد الغيطي، أن الأقسام ستكون إضافة مهمه لتجربة السوق الحضري لتحقيقها الموازنة السعرية للسلع المختلفة المقدمة للمواطنين علاوةً على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء مدينة الشروق ويأتي تنفيذ السوق بهدف إتاحة فرص عمل شريفة وإيجاد البديل الدائم للباعة الجائلين من خلال توفير مكان بديل مناسب لهم وإتاحته بمقابل رمزي عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين.

أسعار مخفضة للسلع

كما يتم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع وفي حالة رفع الأسعار يتم الاستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق.