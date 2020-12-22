5 إجراءات سارة تنتظر موظفي الدولة في 2021.. أبرزها تعيينات جديدة

حوالي 6.4 مليون موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة على موعد مع 5 أخبار سارة، وحالة تفاؤل كبيرة في مطلع العام الجديد 2021، بعد مرورهم بظروف جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها السلبية على الحياة المعيشية للمواطن.

ويأتي في مقدمة الأخبار السارة التي ينتظرها موظفو الدولة، الإعلان عن مسابقة التعيينات في شهر يناير المقبل لسد العجز في الوحدات الإدارية التي تأثرت بخروج نحو 250 ألف موظف على المعاش، مما جعل الحكومة تدرس فكرة الإعلان عن مسابقة لتعيينات حكومية جديدة للمحافظة على أداء هذه الوحدات الإدارية.

وبحسب قانون الخدمة المدنية، فوض مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا في الأول من يناير، وفي الأول من يونيو من كل سنة ميلادية جديدة، ولكن بشرط عند الاحتياج لهذه التعيينات، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويتولى جهاز التنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة، واشترطت المادة أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي ترسي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

استكمال إجراءات النقل النهائي والترقيات

وينتظر موظفو الحكومة في 2021، إنهاء إجراءات نقل الموظفين المنتدبين إلى جهات العمل المنتدبين إليها الذين مروا على فترة انتدابهم 4 سنوات، وذلك في كل الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوصيات وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بجانب استكمال حركة الترقيات المتوقفة منذ يوليو الماضي بسبب ترشيد الإنفاق الذي ترتب على المشاكل التي أضرت بالموازنة العامة في أعقاب تفشي وباء كورونا، وتم إرجاء اعتمادها إلى مطلع 2021.

35 مليار جنيه تكلفة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ومن المقرر أيضاً استكمال إجراءات ضم العلاوت الخمس لموظفي الحكومة الذين تم إحالتهم إلى المعاش، قبل أن يستفيدوا من قرار ضم العلاوات الخمس الأخيرة، حيث يبلغ تكلفة ضم العلاوات الخمس 35 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.