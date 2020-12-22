تفاصيل مقتل شاب بسبب «شوية رمل» بالمرج: رموا جثته في الشارع

خرج «محروس» بعد صلاة الجمعة الماضية، من منزله فى منطقة المرج، وأثناء سيره سقطت عليه الرمال من منزل جاره -تحت التشييد-، لتنشب مشادة كلامية مع جيرانه، تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله، وإلقاء جثته وسط الشارع.

خلافات ومحاضر

كشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الضحية سبق وتشاجر مع المتهمين قبل مقتله بأسبوع تقريبا بسبب خلافات الجيرة، وحرروا محاضر متبادلة بينهم.

اتهام ونفي

تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين من عائلة واحدة، بينهم طالب وموظف، إذ تبين إصابة أحدهم فى المشاجرة مع المجني عليه، وقالوا فى محضر الشرطة، إن مشادة كلامية نشبت مع الضحية، بسبب سقوط كمية من الرمال على رأسه، ما تسبب فى انزعاجه، ليقوم بسبهم بألفاظ خادشة، حتى تطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، قتل على إثرها.

وأنكر المتهمون، اتهماهم بالتعمد فى قتله، مؤكدين أنها كانت مشاجرة، وكانوا يدافعون عن أنفسهم، بينما اتهمت أسرة الضحية المتهمين الثلاثة بأنهم وراء مقتله، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تشريح وحبس

قررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين الثلاثة من عائلة واحدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استدعت 3 من شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خيري حسين رئيس مباحث المرج، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج، أسفرت عن إصابة شخص ومقتل آخر.

وتبين من التحريات أن القتيل يبلغ من العمر 38 عاما، وأن سبب المشاجرة سقوط كمية من الرمال على المجني عليه أثناء خروجه من شقته، المجاورة لمنز جاره الذي يتم بنائه، ألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.