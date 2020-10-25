"تعليم جنوب سيناء" تبحث التوسع في تدريب طلاب "الصنايع"

وجه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، خلال زيارته لمدرسة أبوزنيمة الثانوية الصناعية، اليوم الاحد، بتوسيع قاعدة المتدربين في مصنع لمبات الليد، ليشمل أقسام التبريد والتكييف والسيارات واللحام، وذلك لتأهيل الطلاب لسوق العمل، والعرض التسويقي لإنتاجهم.

جاء ذلك خلال جولة وكيل الوزارة بمدرسة أبوزنيمة الثانوية الصناعية، يرافقه المهندس محمد جلال، مدير التعليم الصناعي، وعيد عودة، مدير إدارة أبوزنيمة التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة توسيع قاعدة المتدربين أيضاً من طلاب مدرسة الطور الصناعية بمصنع الألواح الشمسية، ليشمل أقسام الكهرباء وبناء السفن والمحركات البحرية والتكييف والتبريد.

واستمع "عقل"، خلال زيارته لمصنع الليد بمدرسة أبوزنيمة الصناعية، إلى شرح عملي من أحد الطلاب عن خطوات تصنيع لمبات الليد، وأشاد بربط المحتوى النظري بالناحية العملية، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة في التعليم الفني تعتمد على فكرة الجدارة، والتي تعمل على تأهيل الطالب في مجال تخصصه، ورفع كفاءة العمالة الفنية، وتلبية سوق العمل بما يعزز قدرات الاقتصاد القومي.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة أبورديس الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة أبورديس التعليمية، وأشاد بجهود هيئة التدريس والإدارة التي كانت وراء تفوق عدد 3 طلاب بالمدرسة على مستوى المحافظة، وأكد على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية داخل المدرسة، ومتابعة المنصات التعليمية والإلكترونية التي أتاحتها الوزارة، واستمع غلى شرح معلمي المدرسة باستخدام نظام الحصص التفاعلية، مبدياً إعجابه بذلك.

وأشار وكيل الوزارة، خلال زيارته، إلى أن الوزارة أتاحت الحساب المدرسي الموحد للخدمات "حسابات أوفيس 365" للطلاب والمعلمين، لافتاً إلى أهمية المشاركة بتلك المنصة، التي تُعتبر الأولى من نوعها في الدول العربية.