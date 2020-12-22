المهندسين: 75 ألف مشترك بمشروع العلاج منهم 20 ألف عبر تطبيق «نقابتي»

أكدت نقابة المهندسين، أن عدد المشتركين في مشروع الرعاية الصحية الخاص بالأعضاء وأسرهم وصل إلى 75 ألفا بعد نحو 10 أيام من فتح باب الاشتراك منهم 20 ألفا اشتركوا عبر تطبيق «نقابتي» الذي أطلقته النقابة في إطار رقمنة خدماتها التي تقدمها للأعضاء.

وأعلنت النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام عن بدء استخدام تطبيق الموبايل باسم «نقابة المهندسين المصرية-نقابتي» في تجديد اشتراك المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية أول الأسبوع الماضي، بعدما فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد 2021 حضوريا وعن بعد.

25 ألف استخدم تطبيق «نقابتي» بمشروع العلاج

وقال المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، ورئيس لجنة الرعاية الصحية، إن التجديد هذا العام يعمل بالنظامين، لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر، وبعد مرور أيام قليلة على افتتاح تجديد مشروع الرعاية الصحية تخطى عدد المشتركين 75 ألف مشترك، منهم أكثر من 20 ألف مشترك من خلال التطبيق الجديد، وهو رقم فاق التوقعات نظرا للتحول الرقمي السريع الذي بدأ هذا العام.

واضاف أن عدد من استخدم التطبيق تجاوز 25 ألف مهندس داخل وخارج مصر ما يشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليا ودوليا، كما تم تدشين مركز اتصالات موحد «كول سنتر» لأول مرة يعمل على مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم وقد تلقى هذا المركز ما يقرب من 5000 مكالمة إيجابية منذ بداية فتح المشروع حتى الآن.

كول سنتر يتلقى 5 آلاف مكالمة لدعم المهندسين

وأشار عبدالعظيم إلى ان استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعاية الصحية هو بداية التحول الرقمي الشامل الذي تشهده نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة والذي يشعر به المهندس عند تلقي الخدمة العلاجية.

وأكمل: «تعمل النقابة على إدراج الجهات العلاجية المشتركة بالمنظومة للحصول على الموافقات الطبية للمهندسين في أسرع وقت ممكن وكذا توزيع بطاقة طبية ذكية لا تلامسية مزودة بهوية رقمية للمشتركين بداية من أول يناير، كما تستعد النقابة خلال الفترة القادمة على توصيل المنظومة للمنزل لتجنب الاختلاط وللتيسير على المهندسين للحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر النقابة.