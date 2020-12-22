التعليم: رفع الغياب لن يؤثر على ملء استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رفع الغياب عن الطلاب بالمدارس لن ولم يؤثر على كتابة أو ملء استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن جميع المديريات التعليمية أتاحت كتابة الاستمارة للطلاب إلكترونيا.

وأكدت الوزارة، أن آخر أيام تسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لاستمارة دخول الامتحانات بشكل إلكتروني، يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، موضحة أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سيكون باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب، والذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكتروني الموحد Office365.emis.gov.eg.

ومن جانبه، شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المدارس الإعدادية بتقديم جميع الوسائل التي يمكن من خلالها مساعدة الطلاب، سواء من خلال إتاحة المعامل، مع خدمة الإنترنت بالمدارس من أجل رفع صور الطلاب، بالإضافة إلى استيفاء الاستمارات الإلكترونية، وتسخير جميع الإمكانيات التكنولوجية بكلا من الإدارات والمديريات التعليمية، حتى يتمكن جموع الطلاب من كتابة استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وقال شوقي، لـ«الوطن»، إن جميع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ستأتي من المناهج التى تم تدريسها للطلاب خلال العام الدراسي 2020-2021، مشيرا إلى أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها للحد من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا تزامنا مع امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، وأيضا الشهادة الإعدادية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه من المستحيل تأجيل امتحانات الترم الأول سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، وأن الامتحانات ستعقد في 10 يناير المقبل، بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستخضع لأعمال تعقيم بشكل دوري، مطالبا جموع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وترصد «الوطن» كيفية تسجيل طالب الصف الثالث الإعدادي استمارة دخول الامتحانات للعام الدراسي 2020-2021، وهي كالتالي:

1- يمكن للطلاب التسجيل من خلال الرابط الضغط هنا.

2- الخميس المقبل آخر موعد لتسجيل استمارات التقدم للامتحانات إلكترونيا.

3- التسجيل الإلكتروني سيكون باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب.

4- يُمكن الحصول على البريد الإلكتروني الرسمي للطالب من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الموحد office365.emis.gov.eg

5- في حالة وجود أي خطأ في بيانات الطالب عليه الرجوع فورًا للمدرسة من أجل إجراء عملية تصحيح في قاعدة البيانات.

6- يجب الالتزام بكل التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني.