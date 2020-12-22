جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلية تكنولوجيا وتنمية بالزقازيق

أعلن الأستاذ الدكتور عماد محمد قمحاوي، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، عن موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020 -2021 العملي والنظري، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020 وتستمر حتي 4 فبراير 2020 ، في مقر الكلية وسط إجراءات إحترازية مشددة، مؤكداً أن الكلية قد بدأت فعلياً فى التجهيز والتحضير قبل بدء الإمتحانات من حيث الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم القاعات والمدرجات اماكن عقد الإمتحان

وقال "قمحاوي" اليوم، إن الكلية راعت في وضعها جداول إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول2020/2021 تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية منعا لوقوع أي حالات تكدس أو زحام، إلى جانب التشديد على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية من فرض ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائياً أثناء فترة التواجد في الكلية .

وأوضح الدكتور نبيل عبدالله عمر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،أن الامتحانات العملية الخاصة بالشعبة المالية والإدارية تبدأ يوم السبت 26 ديسمبر 2020 وتنتهي 2 يناير 2021م ، علي أن تبدأ الإمتحانات النظرية للشعبة المالية يوم 9 يناير 2021 وتنتهي 16 يناير2021.

وأضاف أن الامتحانات العملية الخاصة بالشعبة الزراعية تبدأ في 26 ديسمبر وتنتهي 3 يناير 2021 علي أن تبدأ الإمتحانات النظرية يوم 9 يناير2021 وتنتهي 4 فبراير 2021 م.كما أشار وكيل التعليم ،أنه تم الإعلان عن جداول الإمتحانات والإعلان عن خريطة بأماكن اللجان الامتحانية للشعبتين الزراعية، والمالية والإدارية علي موقع الكلية وعلي صفحة المكتب الإعلامي الصفحة الرسمية للكلية للتسهيل علي الطلاب معرفه اماكن عقد الإمتحان.