بمهلة سداد تصل لـ20 عاما.. طرق الحصول على شقة سكنية لو عندك 21 سنة

يسعى كثير من الشباب في مقتبل عمرهم للحصول على شقة سكنية تكون خاصة بهم، ليتمكنوا من إنشاء حياة جديدة، سواء بالزواج او بالاستقلال عن الأسرة، ويقدم عدد من البنوك قروض التمويل العقاري للشباب لمساعدتهم على ذلك.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري لامتلاك وحدة سكنية للشباب الذين تخطى عمرهم 21 عاما، وبمهلة تقسيط تصل إلى 20 عاما، من البنك الأهلي المصري، كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري

- تُحتسب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

- أن يكون المتقدم للحصول على قرض التمويل العقاري من المصريين المقيمين فقط.

- ألا تقل سن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما اقرب.

- يتم تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري وفق الإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقاري.

- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.

- يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.

- يقوم العميل المقدم على طلب التمويل العقاري بدفع نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.

- قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا التقييم.

المصاريف والعمولات

- لا يتحمل العميل أي مصاريف سواء كانت خاصة بفتح الحساب أو الاستعلام.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يتمّ تطبيق عمولة سداد معجل، ويتم رد فرق الدعم بناء على التعليمات الواردة في هذا الشأن.

- يتمّ تحديد عائد تأخير بنسبة 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

- يتمّ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- تقديم شهادة قيد للذكور والإناث.

- تقديم إيصال مرافق حديث الإصدار.

- تقديم مستندات إثبات الدخل.