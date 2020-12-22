خبير اقتصادي: نتوقع تحسنا في السوق التأميني منتصف العام المقبل

توقع الخبير الاقتصادي والتأمينى محمد المغربي، أن السوق التأمينى خلال العام الجديد 2021؛ من المنتظر أن يشهد حالة من التفاؤل المشوب بالحذر جراء تداعيات الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال «المغربي» إن أسواق التأمين على المستوى المحلي والعالمي قد تراجعت خلال العام الحالي وسط الصدمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كوفيد -19، وأدت إلى تراجع بمعدل حوالى 1.5%، ولكن تشير التوقعات خلال العام الجديد إلى احتواء ذلك التراجع خاصة مع النصف الثانى من 2021 ومع انحسار موجة كورونا.

وأضاف المغربي في بيان صحفي أن هناك قطاعات سوف تشهد رواجا وإقبالا من العملاء وتأتي في مقدمتها تأمين توقف الأعمال، حيث يعد ذلك النوع من أولويات أشكال التأمين فى ظل تداعيات كورونا والتى أثرت على الكثير من القطاعات الإقتصادية.

وأشار إلى أن من القطاعات التأمينية التالية الهامة الذى ستشهد زيادة ملحوظة هى، أقساط التأمين على الحياة والذى ظهرت أهميته خلال أزمة فيروس كورونا ؛ وخاصة من جانب رب الأسرة الذى يرغب فى تأمين مستقبل أولاده فى حالة الإصابة أو التوقف عن العمل إلى جانب التوقعات بارتفاع الطلب على وثائق التأمين الطبي بما يتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء.

وقال المغربي إن شركات التامين، سوف تضع فى خطتها عام 2021، العمل على توفير حزمة جديدة من التغطيات التأمينية مثل التعويض عن الأضرار الناتجة عن فقد النشاط أو التوقف عن العمل؛ والتوسع فى أنظمة المعاشات المبكرة فى حال حدوث طارئ كالإصابة والعجز وبصورة خاصة الفئات ذات الدخل غير الثابت التى يعتمد عملها على دخل يومى، وهم أصحاب الأعمال اليومية مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف، والعمالة الموجودة في بنزينة السيارات، عمال المقاولات، والسباك، والنقاش، والبوابين، والخفراء، وسائقى التاكسي والميكروباص والباصات، والباعة فى المحلات، وتوصيل الطلبات، وعامل المحارة، والخدمات بالإضافة للعمالة الزراعية، وغيرها من العمالة التى تعيش على قوت يومها والتى شعرت بخطورة ذلك خلال الموجة الأولى من أزمة كورونا، ولولا تدخل الدولة وصرف إعانات لهم، كانوا سيكونون فى وضع اقتصادى سيئ.